Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890)
Ноутбук Asus — это элегантное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащен современным процессором от AMD с четырьмя ядрами, обеспечивающим высокую производительность и эффективность в многозадачных режимах. Объем оперативной памяти составляет впечатляющие 32 Гб, что позволяет без труда запускать множество приложений одновременно и работать с ресурсоемкими задачами. Для хранения данных предусмотрен скоростной SSD объемом 512 Гб, на котором можно удобно разместить все необходимые файлы и программы. Графический контроллер AMD Radeon 820M отвечает за качественное отображение графики, что вместе с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 обеспечивает отличное качество изображения и яркость красок. Корпус ноутбука выполнен из прочного и легкого алюминия, а вес устройства составляет всего 1,7 кг, что делает его удобным в переноске и использовании в любых условиях. Подсветка клавиатуры позволит комфортно работать даже в условиях недостаточной освещенности. Устройство оснащено двумя портами USB Type-C для удобства подключения периферии и периферийных устройств. Поддержка версии Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с беспроводными аксессуарами. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, гибкость выбора позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую ОС. Этот ноутбук от Asus станет надежным партнером в повседневных задачах, подарив удовольствия от работы и развлечений.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890)