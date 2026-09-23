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Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890)

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Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 10
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 11
Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 10
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 11
  • Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734248
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
1.9

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890)

Ноутбук Asus — это элегантное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащен современным процессором от AMD с четырьмя ядрами, обеспечивающим высокую производительность и эффективность в многозадачных режимах. Объем оперативной памяти составляет впечатляющие 32 Гб, что позволяет без труда запускать множество приложений одновременно и работать с ресурсоемкими задачами. Для хранения данных предусмотрен скоростной SSD объемом 512 Гб, на котором можно удобно разместить все необходимые файлы и программы. Графический контроллер AMD Radeon 820M отвечает за качественное отображение графики, что вместе с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 обеспечивает отличное качество изображения и яркость красок. Корпус ноутбука выполнен из прочного и легкого алюминия, а вес устройства составляет всего 1,7 кг, что делает его удобным в переноске и использовании в любых условиях. Подсветка клавиатуры позволит комфортно работать даже в условиях недостаточной освещенности. Устройство оснащено двумя портами USB Type-C для удобства подключения периферии и периферийных устройств. Поддержка версии Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с беспроводными аксессуарами. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, гибкость выбора позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую ОС. Этот ноутбук от Asus станет надежным партнером в повседневных задачах, подарив удовольствия от работы и развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Развернуть
Модель процессора
330
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 820M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — это элегантное и мощное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Он оснащен современным процессором от AMD с четырьмя ядрами, обеспечивающим высокую производительность и эффективность в многозадачных режимах. Объем оперативной памяти составляет впечатляющие 32 Гб, что позволяет без труда запускать множество приложений одновременно и работать с ресурсоемкими задачами. Для хранения данных предусмотрен скоростной SSD объемом 512 Гб, на котором можно удобно разместить все необходимые файлы и программы. Графический контроллер AMD Radeon 820M отвечает за качественное отображение графики, что вместе с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 обеспечивает отличное качество изображения и яркость красок. Корпус ноутбука выполнен из прочного и легкого алюминия, а вес устройства составляет всего 1,7 кг, что делает его удобным в переноске и использовании в любых условиях. Подсветка клавиатуры позволит комфортно работать даже в условиях недостаточной освещенности. Устройство оснащено двумя портами USB Type-C для удобства подключения периферии и периферийных устройств. Поддержка версии Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное соединение с беспроводными аксессуарами. Несмотря на отсутствие предустановленной операционной системы, гибкость выбора позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую ОС. Этот ноутбук от Asus станет надежным партнером в повседневных задачах, подарив удовольствия от работы и развлечений.
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Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook S16 M3607KA-SH117 Ryzen AI 5 330 32Gb SSD512Gb AMD Radeon 820M 16" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС silver WiFi BT Cam (90NB16T2-M00890) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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