Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20)
Ноутбук Asus с большим 18-дюймовым экраном создан для комфортной работы, учёбы и развлечений. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее поле, а IPS-матрица делает изображение приятным для длительного просмотра. За производительность отвечает процессор с частотой 3,8 ГГц в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR5 — можно уверенно работать с несколькими задачами одновременно. SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивает быстрый доступ к данным и достаточно места для программ, документов и медиafайлов. Ноутбук работает под управлением Windows 11 Home и заключён в пластиковый корпус. Asus с крупным экраном, современной памятью DDR5 и скоростным SSD подойдёт тем, кому важны комфортное отображение контента и отзывчивая работа системы.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus M1807HA-S8026W 18" IPS Ryzen 7 260 16GB/SSD512GB AMD Radeon Win11Home Quiet Blue (90NB15P1-M00C20)