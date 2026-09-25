Top.Mail.Ru
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 1
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 2
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 3
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 4
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 5
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 6
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 7
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14&quot;/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
119 070 руб. 
Начислим 1906 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733963
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0)
119 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0)

Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0)

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD093X AMD Ryzen AI 7 445/32Gb (soldered D5)/SSD1Tb/UMA/14"/OLED/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11Pro/Black/1.2kg (90NB17R1-M008W0) - по цене 119070 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...