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Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10)

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Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 1
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 2
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 3
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 4
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 5
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 6
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 7
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 8
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 9
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 10
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 11
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 12
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 13
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 14
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 15
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 16
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 17
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 18
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 19
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 20
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 21
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 22
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 23
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 24
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 25
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 26
Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben X16C
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 9
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 10
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 11
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 12
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 13
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 14
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 15
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 16
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 17
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 18
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 19
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 20
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 21
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 22
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 23
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 24
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 25
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 26
  • Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737642
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16C
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х39х11
Вес, кг.
4.08

Описание товара Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10)

Maibenben — это ноутбук с ярким 16-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200. Плавное изображение благодаря частоте обновления 165 Гц оценят геймеры и любители динамичного видео. Внутри мощный процессор Intel и 16 ГБ быстрой памяти DDR5 — такое сочетание подходит для многозадачности, учебы, работы с графикой, запуска требовательных приложений. SSD на 1024 Гб обеспечит огромное пространство для файлов и моментальный запуск программ. Ноутбук работает на Windows 11 Home, а стильный серый корпус делает его заметным и современным. Новейшая версия Bluetooth v5.4 позволяет подключать устройства и аксессуары без проволочек.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben X16C-i54456 Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ (1920x1200) Windows 11 Home grey WiFi BT Cam 5200mAh (X16C-I544560G44HG4E10)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben X16C
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
14450HX
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben — это ноутбук с ярким 16-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1200. Плавное изображение благодаря частоте обновления 165 Гц оценят геймеры и любители динамичного видео. Внутри мощный процессор Intel и 16 ГБ быстрой памяти DDR5 — такое сочетание подходит для многозадачности, учебы, работы с графикой, запуска требовательных приложений. SSD на 1024 Гб обеспечит огромное пространство для файлов и моментальный запуск программ. Ноутбук работает на Windows 11 Home, а стильный серый корпус делает его заметным и современным. Новейшая версия Bluetooth v5.4 позволяет подключать устройства и аксессуары без проволочек.
Самовывоз
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