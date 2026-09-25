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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black

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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 6
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748785
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
64 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black

Благодаря комплектации процессором Intel Core Ultra и поддержке технологий искусственного интеллекта ноутбук ThinkPad E16 отличается высочайшим уровнем производительности. Для ее оптимизации предусмотрен специальный ИИ-механизм с блоком нейронной обработки (NPU), позволяющий работать на пике продуктивности в любом месте. Решайте множество задач одновременно даже в режиме автономной работы — включите автокадрирование, размытие фона и улучшение качества изображения при слабом освещении во время онлайн-встреч.
Ноутбук ThinkPad E16 оснащен полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком — идеальное решение для работы с финансовыми сервисами, анализа данных и обработки больших цифровых массивов. Оставьте мышь в прошлом и перемещайтесь по системе с помощью сенсорной панели или манипулятора. Кроме того, двойным нажатием на маленький красный манипулятор можно открыть меню ThinkPad Quick, чтобы оптимизировать аудиовизуальные эффекты, настраивать оповещения о выключении звука и даже делать заметки с помощью панели инструментов Dictation Toolbar, позволяющей с легкостью преобразовывать речь в текст.
Ноутбук оснащен впечатляющим дисплеем с поддержкой широкого спектра разрешений, отличающимся предельно детализированным и ярким изображением. Сосредоточьтесь на совещаниях и взаимодействуйте с коллегами максимально эффективно. Эта модель идеально подходит для тех, кто постоянно находится в разъездах или работает из дома. Кроме того, ноутбук оснащен аудиосистемой Harman с поддержкой технологии Dolby Atmos, обеспечивая идеальное звучание при воспроизведении любимых медиафайлов и кристально чистый звук во время сеанса видеоконференцсвязи.
Мы ориентируемся на стандарты Министерства обороны США MIL-STD 810H, чтобы обеспечить идеальное сочетание максимальной надежности и исключительной долговечности ноутбуков ThinkPad. Эти ноутбуки протестированы на соответствие 12 строгим стандартам, прошли 26 различных тестов и более чем 200 проверок качества работы в экстремальных условиях. Они не подведут ни при каких обстоятельствах и будут надежно работать среди арктических снегов и пыльных бурь, в условиях экстремальных температур, повышенной влажности и перепадов давления, а также выдержат вибрационную и другую нагрузку.
Дополнительную защиту ноутбука ThinkPad E16 обеспечивают технологии биометрии — от сканера отпечатка пальца, встроенного в кнопку питания, до программы распознавания лиц, работающей совместно с ИК-камерой. Наша надежная система безопасности ThinkShield включает дискретный модуль доверительной платформы (dTPM) 2.0, отвечающий за шифрование важных данных. Кроме того, технология Intel Threat Detection на базе искусственного интеллекта обеспечивает защиту от программ-вымогателей, нелегального использования ресурсов вашего устройства для генерации криптовалюты (криптоджекинга). С ноутбуками ThinkPad вы можете быть уверены в том, что безопасность устройства и защита хранящихся на нем данных — это наш главный приоритет.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad E
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
64 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря комплектации процессором Intel Core Ultra и поддержке технологий искусственного интеллекта ноутбук ThinkPad E16 отличается высочайшим уровнем производительности. Для ее оптимизации предусмотрен специальный ИИ-механизм с блоком нейронной обработки (NPU), позволяющий работать на пике продуктивности в любом месте. Решайте множество задач одновременно даже в режиме автономной работы — включите автокадрирование, размытие фона и улучшение качества изображения при слабом освещении во время онлайн-встреч.
Ноутбук ThinkPad E16 оснащен полноразмерной клавиатурой с цифровым блоком — идеальное решение для работы с финансовыми сервисами, анализа данных и обработки больших цифровых массивов. Оставьте мышь в прошлом и перемещайтесь по системе с помощью сенсорной панели или манипулятора. Кроме того, двойным нажатием на маленький красный манипулятор можно открыть меню ThinkPad Quick, чтобы оптимизировать аудиовизуальные эффекты, настраивать оповещения о выключении звука и даже делать заметки с помощью панели инструментов Dictation Toolbar, позволяющей с легкостью преобразовывать речь в текст.
Ноутбук оснащен впечатляющим дисплеем с поддержкой широкого спектра разрешений, отличающимся предельно детализированным и ярким изображением. Сосредоточьтесь на совещаниях и взаимодействуйте с коллегами максимально эффективно. Эта модель идеально подходит для тех, кто постоянно находится в разъездах или работает из дома. Кроме того, ноутбук оснащен аудиосистемой Harman с поддержкой технологии Dolby Atmos, обеспечивая идеальное звучание при воспроизведении любимых медиафайлов и кристально чистый звук во время сеанса видеоконференцсвязи.
Мы ориентируемся на стандарты Министерства обороны США MIL-STD 810H, чтобы обеспечить идеальное сочетание максимальной надежности и исключительной долговечности ноутбуков ThinkPad. Эти ноутбуки протестированы на соответствие 12 строгим стандартам, прошли 26 различных тестов и более чем 200 проверок качества работы в экстремальных условиях. Они не подведут ни при каких обстоятельствах и будут надежно работать среди арктических снегов и пыльных бурь, в условиях экстремальных температур, повышенной влажности и перепадов давления, а также выдержат вибрационную и другую нагрузку.
Дополнительную защиту ноутбука ThinkPad E16 обеспечивают технологии биометрии — от сканера отпечатка пальца, встроенного в кнопку питания, до программы распознавания лиц, работающей совместно с ИК-камерой. Наша надежная система безопасности ThinkShield включает дискретный модуль доверительной платформы (dTPM) 2.0, отвечающий за шифрование важных данных. Кроме того, технология Intel Threat Detection на базе искусственного интеллекта обеспечивает защиту от программ-вымогателей, нелегального использования ресурсов вашего устройства для генерации криптовалюты (криптоджекинга). С ноутбуками ThinkPad вы можете быть уверены в том, что безопасность устройства и защита хранящихся на нем данных — это наш главный приоритет.
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Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR0048FW 16" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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