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Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016)

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Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 10
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 11
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 12
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 10
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 11
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 12
  • Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
113 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734443
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3.57

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016)

Представляем ноутбук MSI — идеальное сочетание производительности и стиля для современных пользователей. Этот ноутбук оснащен мощным 10-ядерным процессором Intel, который обеспечивает быструю и эффективную работу в любых задачах, от повседневной офисной деятельности до сложных графических и игровых приложений. С 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями с широкой цветовой гаммой и отличными углами обзора. Это делает устройство идеальным как для работы с графикой, так и для просмотра фильмов и игр. Ноутбук MSI обладает 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает быстродействие и многозадачность, позволяя запускать несколько тяжелых приложений одновременно без тормозов. 1024 Гб SSD накопитель обеспечивает мгновенный доступ к файлам и программы запускаются молниеносно. Видеокарта с 8 Гб дискретной видеопамяти позволяет наслаждаться высококачественной графикой и плавным игровым процессом даже в современных играх. Благодаря новейшей версии Bluetooth v5.3, вы получите стабильное и быстрое беспроводное соединение с другими устройствами. Весом в 2,1 кг и корпусом из прочного пластика, этот ноутбук остается легким для транспортировки и прочным, чтобы служить вам долгое время. MSI создает устройства, которые объединяют мощность, стиль и надежность в одном флаконе. Идеальный выбор для тех, кто ищет производительный, но при этом удобный ноутбук для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg 15
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
240H
Частота процессора, ГГц
2.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем ноутбук MSI — идеальное сочетание производительности и стиля для современных пользователей. Этот ноутбук оснащен мощным 10-ядерным процессором Intel, который обеспечивает быструю и эффективную работу в любых задачах, от повседневной офисной деятельности до сложных графических и игровых приложений. С 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями с широкой цветовой гаммой и отличными углами обзора. Это делает устройство идеальным как для работы с графикой, так и для просмотра фильмов и игр. Ноутбук MSI обладает 16 Гб оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает быстродействие и многозадачность, позволяя запускать несколько тяжелых приложений одновременно без тормозов. 1024 Гб SSD накопитель обеспечивает мгновенный доступ к файлам и программы запускаются молниеносно. Видеокарта с 8 Гб дискретной видеопамяти позволяет наслаждаться высококачественной графикой и плавным игровым процессом даже в современных играх. Благодаря новейшей версии Bluetooth v5.3, вы получите стабильное и быстрое беспроводное соединение с другими устройствами. Весом в 2,1 кг и корпусом из прочного пластика, этот ноутбук остается легким для транспортировки и прочным, чтобы служить вам долгое время. MSI создает устройства, которые объединяют мощность, стиль и надежность в одном флаконе. Идеальный выбор для тех, кто ищет производительный, но при этом удобный ноутбук для ежедневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU Core 7 240H 16Gb SSD1Tb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-016) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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