Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048)
Ноутбук MSI представляет собой мощное и современное устройство, идеально подходящее для пользователей, которым требуется высокопроизводительная техника для работы, учебы и развлечений. Этот ноутбук отличается целым рядом выдающихся характеристик, делающих его отличным выбором для самых требовательных задач. Сердцем устройства является процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц, который обеспечивает высокую производительность и быструю обработку задач. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, ноутбук способен справляться с многозадачностью и требовательными приложениями, обеспечивая плавную и быструю работу. Экран с диагональю 17,3 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей позволяет насладиться ярким и чётким изображением. Использование IPS-матрицы гарантирует широкие углы обзора и цветопередачу высокой точности, а частота обновления экрана 144 Гц обеспечивает гладкость картинки даже в динамичных сценах. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, что обеспечивает молниеносное открытие приложений и файлов, а также быстрое время загрузки системы. Версия Bluetooth v5.3 позволяет подключать различные устройства, обеспечивая стабильное и быстрое соединение. Ноутбук представлен в элегантном черном цвете и весит 2,5 кг, что делает его относительно мобильным, несмотря на большой экран. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора и установки подходящего программного обеспечения. Этот ноутбук MSI отличается своей надежностью и функциональностью, предоставляя пользователю мощь и возможности для достижения высоких результатов в любой деятельности.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048)