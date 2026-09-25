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Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048)

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Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 1
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 2
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 3
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 4
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 5
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 6
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 7
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 8
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 9
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 10
Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Cyborg A17 AI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 1
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 2
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 3
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 4
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 5
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 6
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 7
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 8
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 9
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 10
  • Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734448
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg A17 AI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.35

Описание товара Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048)

Ноутбук MSI представляет собой мощное и современное устройство, идеально подходящее для пользователей, которым требуется высокопроизводительная техника для работы, учебы и развлечений. Этот ноутбук отличается целым рядом выдающихся характеристик, делающих его отличным выбором для самых требовательных задач. Сердцем устройства является процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц, который обеспечивает высокую производительность и быструю обработку задач. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, ноутбук способен справляться с многозадачностью и требовательными приложениями, обеспечивая плавную и быструю работу. Экран с диагональю 17,3 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей позволяет насладиться ярким и чётким изображением. Использование IPS-матрицы гарантирует широкие углы обзора и цветопередачу высокой точности, а частота обновления экрана 144 Гц обеспечивает гладкость картинки даже в динамичных сценах. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, что обеспечивает молниеносное открытие приложений и файлов, а также быстрое время загрузки системы. Версия Bluetooth v5.3 позволяет подключать различные устройства, обеспечивая стабильное и быстрое соединение. Ноутбук представлен в элегантном черном цвете и весит 2,5 кг, что делает его относительно мобильным, несмотря на большой экран. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора и установки подходящего программного обеспечения. Этот ноутбук MSI отличается своей надежностью и функциональностью, предоставляя пользователю мощь и возможности для достижения высоких результатов в любой деятельности.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Cyborg A17 AI
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук MSI представляет собой мощное и современное устройство, идеально подходящее для пользователей, которым требуется высокопроизводительная техника для работы, учебы и развлечений. Этот ноутбук отличается целым рядом выдающихся характеристик, делающих его отличным выбором для самых требовательных задач. Сердцем устройства является процессор AMD Ryzen 7 с частотой 3,8 ГГц, который обеспечивает высокую производительность и быструю обработку задач. В сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, ноутбук способен справляться с многозадачностью и требовательными приложениями, обеспечивая плавную и быструю работу. Экран с диагональю 17,3 дюйма и разрешением 1920x1080 пикселей позволяет насладиться ярким и чётким изображением. Использование IPS-матрицы гарантирует широкие углы обзора и цветопередачу высокой точности, а частота обновления экрана 144 Гц обеспечивает гладкость картинки даже в динамичных сценах. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, что обеспечивает молниеносное открытие приложений и файлов, а также быстрое время загрузки системы. Версия Bluetooth v5.3 позволяет подключать различные устройства, обеспечивая стабильное и быстрое соединение. Ноутбук представлен в элегантном черном цвете и весит 2,5 кг, что делает его относительно мобильным, несмотря на большой экран. Устройство поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора и установки подходящего программного обеспечения. Этот ноутбук MSI отличается своей надежностью и функциональностью, предоставляя пользователю мощь и возможности для достижения высоких результатов в любой деятельности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Cyborg A17 AI B2HWFKG-048XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS black WiFi BT Cam (9S7-17UL32-048) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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