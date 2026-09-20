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Ноутбук HP EliteBook 14" (8A600EA) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP EliteBook 14" (8A600EA)

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Ноутбук HP EliteBook 14&quot; (8A600EA) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 14&quot; (8A600EA) - фото 3
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Ноутбук HP EliteBook 14&quot; (8A600EA) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 14&quot; (8A600EA) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 14&quot; (8A600EA) - фото 7
Ноутбук HP EliteBook 14&quot; (8A600EA) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 14&quot; (8A600EA) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 14&quot; (8A600EA) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 14&quot; (8A600EA) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 14&quot; (8A600EA) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 14&quot; (8A600EA) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 14&quot; (8A600EA) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 14&quot; (8A600EA) - фото 7
  • Ноутбук HP EliteBook 14&quot; (8A600EA) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
79 280 руб.  96 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674325
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 14" (8A600EA)

Этот ультрабук от компании HP сочетает в себе элегантный дизайн и мощные технические характеристики, что делает его идеальным выбором для работы и развлечений. Изготовленный в Китае, этот ноутбук весит всего 1,41 кг, что обеспечивает высокую мобильность и удобство в использовании в любых условиях. Оснащенный 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD (1920x1080), этот ноутбук обеспечивает чёткое изображение и насыщенные цвета, что делает его подходящим для работы с графикой и просмотра мультимедиа. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавность изображения при просмотре видео и в играх. Под капотом скрыты впечатляющие технические характеристики, включая процессор от Intel с частотой 1,3 ГГц и 16 Гб оперативной памяти DDR4, что обеспечивает быструю и эффективную работу в многозадачных режимах. Объём SSD-накопителя составляет 512 Гб, что дает достаточно места для хранения всех необходимых данных и быстрого доступа к ним. Дополнительное удобство и безопасность предоставляются наличием сканера отпечатка пальца, который обеспечивает защиту ваших данных. Ультрабук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет вам выбрать наиболее подходящую для вас ОС. Элегантный серебристый цвет корпуса придаёт устройству современный внешний вид, который будет уместен как в офисе, так и дома. Ноутбук HP—это надёжный инструмент для тех, кто ценит производительность и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 14" (8A600EA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ультрабук от компании HP сочетает в себе элегантный дизайн и мощные технические характеристики, что делает его идеальным выбором для работы и развлечений. Изготовленный в Китае, этот ноутбук весит всего 1,41 кг, что обеспечивает высокую мобильность и удобство в использовании в любых условиях. Оснащенный 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD (1920x1080), этот ноутбук обеспечивает чёткое изображение и насыщенные цвета, что делает его подходящим для работы с графикой и просмотра мультимедиа. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавность изображения при просмотре видео и в играх. Под капотом скрыты впечатляющие технические характеристики, включая процессор от Intel с частотой 1,3 ГГц и 16 Гб оперативной памяти DDR4, что обеспечивает быструю и эффективную работу в многозадачных режимах. Объём SSD-накопителя составляет 512 Гб, что дает достаточно места для хранения всех необходимых данных и быстрого доступа к ним. Дополнительное удобство и безопасность предоставляются наличием сканера отпечатка пальца, который обеспечивает защиту ваших данных. Ультрабук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет вам выбрать наиболее подходящую для вас ОС. Элегантный серебристый цвет корпуса придаёт устройству современный внешний вид, который будет уместен как в офисе, так и дома. Ноутбук HP—это надёжный инструмент для тех, кто ценит производительность и стиль.
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Отзывы


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