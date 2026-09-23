Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683)
Ноутбук iRU — это высококлассное устройство, созданное для современных пользователей, которым требуются мощность и портативность. С диагональю экрана 16 дюймов и разрешением 1920x1200, этот ноутбук обеспечит четкое и яркое изображение благодаря IPS-матрице. Металлический корпус придаёт ему элегантность и надёжность, а вес всего 1,76 кг делает его идеальным спутником для работы и отдыха вне дома. Оборудованный процессором от Intel с частотой 2,3 ГГц, ноутбук iRU предлагает впечатляющую производительность. 32 ГБ оперативной памяти типа DDR4 позволяют выполнять многозадачность с лёгкостью, а SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает высокую скорость доступа к данным и простор для хранения ваших файлов. Графический контроллер Intel UHD Graphics отвечает за качественную обработку графики, что делает устройство подходящим для различных задач, от работы с документами до просмотра мультимедийного контента. Встроенный кард-ридер добавляет удобство при работе с различными типами флеш-карт, а версия Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрые и стабильные беспроводные подключения. Управляемый операционной системой Windows 11 Pro, этот ноутбук предлагает улучшенные возможности безопасности и функциональность для продуктивной работы. Ноутбук iRU — это сочетание передовых технологий и стильного дизайна, которое удовлетворит требования даже самых взыскательных пользователей.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 16ALMR Core i7 12650H 32Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS FHD (1920x1200) Windows 11 Pro grey WiFi BT Cam 5400mAh (2164683)