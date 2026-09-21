Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый

Для кого и под какие задачи

HP ProBook 440 G11 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных сотрудников, менеджеров и специалистов, которым важны надежность и производительность в работе с документами, таблицами и презентациями. Компактный 14-дюймовый форм-фактор делает его удобным компаньоном для работы как в офисе, так и в командировках. Модель отлично подходит для многозадачной работы в браузере, офисных приложениях и видеоконференциях.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором нового поколения Intel Core Ultra 5 125U, который относится к энергоэффективной линейке и обеспечивает отличный баланс между производительностью и временем автономной работы. Встроенная графика Intel справляется с типичными офисными задачами, воспроизведением видео и легкой работой с фото, хотя для серьезной графики или игр этой конфигурации будет недостаточно.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица IPS гарантирует достойную цветопередачу и стабильность изображения под разными углами, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту экрана, полезную при работе с документами.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных сценариев, включая многозадачность с несколькими открытыми приложениями. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Бизнес-серия ProBook традиционно предусматривает возможности для модернизации.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус выполнен в строгом деловом стиле, характерном для бизнес-линейки HP ProBook. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает тихую работу в офисных условиях. Конструкция корпуса соответствует бизнес-стандартам надежности, а сбалансированная конфигурация способствует длительной автономной работе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором современных интерфейсов, включая USB Type-A и Type-C порты, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартный аудиоразъем. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с защитой от случайного пролития жидкости типична для бизнес-серии, как и наличие веб-камеры HD-качества для видеоконференций.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Базовых 8 ГБ памяти может быть недостаточно для требовательных пользователей, работающих с большим количеством вкладок браузера или тяжелыми приложениями. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошей автономностью и возможностью апгрейда в будущем, но не планирует использовать ресурсоемкие программы или играть в современные игры.