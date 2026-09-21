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Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый купить с доставкой в Москве
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Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый

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Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 1
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 2
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 3
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 4
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 5
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 6
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 7
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 8
Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 7
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 8
  • Ноутбук HP ProBook 440 G11 14&quot; WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713667
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
Intel® Core™ Ultra 5 125U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый

Для кого и под какие задачи

HP ProBook 440 G11 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных сотрудников, менеджеров и специалистов, которым важны надежность и производительность в работе с документами, таблицами и презентациями. Компактный 14-дюймовый форм-фактор делает его удобным компаньоном для работы как в офисе, так и в командировках. Модель отлично подходит для многозадачной работы в браузере, офисных приложениях и видеоконференциях.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором нового поколения Intel Core Ultra 5 125U, который относится к энергоэффективной линейке и обеспечивает отличный баланс между производительностью и временем автономной работы. Встроенная графика Intel справляется с типичными офисными задачами, воспроизведением видео и легкой работой с фото, хотя для серьезной графики или игр этой конфигурации будет недостаточно.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица IPS гарантирует достойную цветопередачу и стабильность изображения под разными углами, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту экрана, полезную при работе с документами.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных сценариев, включая многозадачность с несколькими открытыми приложениями. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Бизнес-серия ProBook традиционно предусматривает возможности для модернизации.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус выполнен в строгом деловом стиле, характерном для бизнес-линейки HP ProBook. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает тихую работу в офисных условиях. Конструкция корпуса соответствует бизнес-стандартам надежности, а сбалансированная конфигурация способствует длительной автономной работе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором современных интерфейсов, включая USB Type-A и Type-C порты, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартный аудиоразъем. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с защитой от случайного пролития жидкости типична для бизнес-серии, как и наличие веб-камеры HD-качества для видеоконференций.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Базовых 8 ГБ памяти может быть недостаточно для требовательных пользователей, работающих с большим количеством вкладок браузера или тяжелыми приложениями. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошей автономностью и возможностью апгрейда в будущем, но не планирует использовать ресурсоемкие программы или играть в современные игры.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
Intel® Core™ Ultra 5 125U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

HP ProBook 440 G11 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на офисных сотрудников, менеджеров и специалистов, которым важны надежность и производительность в работе с документами, таблицами и презентациями. Компактный 14-дюймовый форм-фактор делает его удобным компаньоном для работы как в офисе, так и в командировках. Модель отлично подходит для многозадачной работы в браузере, офисных приложениях и видеоконференциях.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором нового поколения Intel Core Ultra 5 125U, который относится к энергоэффективной линейке и обеспечивает отличный баланс между производительностью и временем автономной работы. Встроенная графика Intel справляется с типичными офисными задачами, воспроизведением видео и легкой работой с фото, хотя для серьезной графики или игр этой конфигурации будет недостаточно.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица IPS гарантирует достойную цветопередачу и стабильность изображения под разными углами, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту экрана, полезную при работе с документами.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных сценариев, включая многозадачность с несколькими открытыми приложениями. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Бизнес-серия ProBook традиционно предусматривает возможности для модернизации.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус выполнен в строгом деловом стиле, характерном для бизнес-линейки HP ProBook. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает тихую работу в офисных условиях. Конструкция корпуса соответствует бизнес-стандартам надежности, а сбалансированная конфигурация способствует длительной автономной работе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором современных интерфейсов, включая USB Type-A и Type-C порты, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартный аудиоразъем. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с защитой от случайного пролития жидкости типична для бизнес-серии, как и наличие веб-камеры HD-качества для видеоконференций.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Базовых 8 ГБ памяти может быть недостаточно для требовательных пользователей, работающих с большим количеством вкладок браузера или тяжелыми приложениями. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошей автономностью и возможностью апгрейда в будущем, но не планирует использовать ресурсоемкие программы или играть в современные игры.

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Ноутбук HP ProBook 440 G11 14" WUXGA IPS, Intel Core Ultra 5 125U, 8Gb, 512Gb SSD, no OS, серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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