Top.Mail.Ru
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 7
Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ProBook 440 G10
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 7
  • Ноутбук HP ProBook 440 G10 14&quot; IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734829
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 440 G10
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
4.75

Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G)

Представляем вашему вниманию современный ноутбук HP, который сочетает в себе мощность, стильный дизайн и современные технологии, идеально подходящие для эффективной работы и развлечений. Этот ноутбук оснащен производительным процессором Intel Core i5 с 10 ядрами, что обеспечивает исключительную производительность, позволяющую справляться с ресурсоемкими задачами без каких-либо задержек. С 16 Гб оперативной памяти многозадачность станет легкой как никогда. Вы сможете запускать множество приложений одновременно, не беспокоясь о торможении системы. Серебристый корпус придает устройству элегантный и современный вид, который прекрасно дополнит ваш стиль. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS обеспечивает яркие, насыщенные цвета и широкий угол обзора. Частота обновления 60 Гц делает работу и просмотр видео максимально комфортными. Ноутбук оборудован подсветкой клавиатуры, что делает работу в темноте более комфортной, и сканером отпечатка пальца, обеспечивающим дополнительную безопасность и удобство при разблокировке устройства. С двумя портами USB Type-C вы сможете подключать несколькими устройствами одновременно, что расширяет возможности использования ноутбука во всевозможных сценариях. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет вам выбрать ту платформу, которая соответствует вашим предпочтениям и потребностям. Этот ноутбук HP — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, безопасность и стиль в одном устройстве.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 440 G10
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию современный ноутбук HP, который сочетает в себе мощность, стильный дизайн и современные технологии, идеально подходящие для эффективной работы и развлечений. Этот ноутбук оснащен производительным процессором Intel Core i5 с 10 ядрами, что обеспечивает исключительную производительность, позволяющую справляться с ресурсоемкими задачами без каких-либо задержек. С 16 Гб оперативной памяти многозадачность станет легкой как никогда. Вы сможете запускать множество приложений одновременно, не беспокоясь о торможении системы. Серебристый корпус придает устройству элегантный и современный вид, который прекрасно дополнит ваш стиль. 14-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS обеспечивает яркие, насыщенные цвета и широкий угол обзора. Частота обновления 60 Гц делает работу и просмотр видео максимально комфортными. Ноутбук оборудован подсветкой клавиатуры, что делает работу в темноте более комфортной, и сканером отпечатка пальца, обеспечивающим дополнительную безопасность и удобство при разблокировке устройства. С двумя портами USB Type-C вы сможете подключать несколькими устройствами одновременно, что расширяет возможности использования ноутбука во всевозможных сценариях. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет вам выбрать ту платформу, которая соответствует вашим предпочтениям и потребностям. Этот ноутбук HP — идеальный выбор для тех, кто ценит производительность, безопасность и стиль в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" IPS Core i5 1335U 16Gb, 512Gb SSD серебристый (9E5Y5PT_16G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...