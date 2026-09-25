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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 11
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 12
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 13
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 14
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 15
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14&quot;/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 780 руб. 
Начислим 1421 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733994
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK)
88 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK)

**Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1: стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Lenovo IdeaPad 5 2-in-1?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (частота 5200 МГц) и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2 PCIe) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Потрясающее качество изображения:** 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами. Глянцевая поверхность и сенсорный экран делают работу с устройством ещё более комфортной. * **Компактность и стиль:** серый корпус из алюминия и пластика, вес всего 1,5 кг — этот ноутбук легко взять с собой в дорогу или на встречу. * **Универсальность:** кардридер microSD и отсутствие лишнего сетевого интерфейса — всё для удобства и мобильности. **Дополнительные преимущества:** * удобная клавиатура с русской раскладкой; * интегрированная графика Intel UHD Graphics; * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч). Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. Не упустите шанс приобрести надёжный ноутбук по выгодной цене!

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9
Трансформер
да
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1: стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Lenovo IdeaPad 5 2-in-1?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (частота 5200 МГц) и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2 PCIe) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Потрясающее качество изображения:** 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами. Глянцевая поверхность и сенсорный экран делают работу с устройством ещё более комфортной. * **Компактность и стиль:** серый корпус из алюминия и пластика, вес всего 1,5 кг — этот ноутбук легко взять с собой в дорогу или на встречу. * **Универсальность:** кардридер microSD и отсутствие лишнего сетевого интерфейса — всё для удобства и мобильности. **Дополнительные преимущества:** * удобная клавиатура с русской раскладкой; * интегрированная графика Intel UHD Graphics; * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч). Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. Не упустите шанс приобрести надёжный ноутбук по выгодной цене!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK) - по цене 88780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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