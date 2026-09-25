Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK)
**Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1: стиль и производительность в каждом пикселе!** Ищете надёжный и производительный ноутбук? Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать Lenovo IdeaPad 5 2-in-1?** * **Мощный процессор:** Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и частотой до 4,6 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти для любых задач:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (частота 5200 МГц) и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2 PCIe) — быстрый запуск системы и приложений, мгновенный доступ к файлам. * **Потрясающее качество изображения:** 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами. Глянцевая поверхность и сенсорный экран делают работу с устройством ещё более комфортной. * **Компактность и стиль:** серый корпус из алюминия и пластика, вес всего 1,5 кг — этот ноутбук легко взять с собой в дорогу или на встречу. * **Универсальность:** кардридер microSD и отсутствие лишнего сетевого интерфейса — всё для удобства и мобильности. **Дополнительные преимущества:** * удобная клавиатура с русской раскладкой; * интегрированная графика Intel UHD Graphics; * энергоёмкий аккумулятор (57 Вт·ч). Операционная система не установлена — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит именно вам! Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 — это сочетание современного дизайна, высокой производительности и удобства использования. Не упустите шанс приобрести надёжный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 14IRH9 Intel Core i5-13420H/16Gb (soldered D5)/SSD512Gb/UMA/14"/OLED/Touch/WUXGA/1920x1200/60Hz/NoOS/Luna Grey/1.5kg (83KX007YRK)