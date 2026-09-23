Top.Mail.Ru
Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 1
Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 2
Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 3
Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 4
Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 5
Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 6
Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 7
Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 8
Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 9
Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 10
Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 11
Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Osio FocusLine F150i-032
Операционная система
Uncom
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 1
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 2
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 3
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 4
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 5
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 6
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 7
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 8
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 9
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 10
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 11
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734429
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Osio FocusLine F150i-032
Операционная система
Uncom
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.74

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh

Ноутбук Osio — это надежное и производительное устройство, идеально подходящее как для повседневных задач, так и для творческих проектов. Оснащенный экраном диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS, он обеспечивает яркие и четкие изображения, а также широкие углы обзора для комфортной работы. В основе ноутбука лежит процессор от Intel, работающий на частоте 1,3 ГГц, в сочетании с графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, что гарантирует плавную работу и достойную производительность в многозадачных режимах. 16 Гб DDR4 оперативной памяти обеспечивает высокую скорость обработки данных, а просторный SSD объемом 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения ваших файлов и позволяет ускорить загрузку приложений и системы. С весом всего 1,7 кг, ноутбук Osio является легким и мобильным, идеально подходящим для пользователей, которым важно сочетание мощных технических характеристик и портативности. Благодаря встроенному кард-ридеру у вас есть возможность быстро и легко обмениваться данными. Bluetooth версии 5.2 обеспечивает надежную беспроводную связь с разнообразными устройствами, дополнительно расширяя возможности использования этого ноутбука. Эстетически привлекательный серый корпус подчеркивает элегантность и современный стиль устройства. Работает под управлением операционной системы Uncom, предоставляя пользователям простор для настройки и адаптации под свои личные нужды. Ноутбук Osio — это надежный спутник для работы и развлечений, объединяющий в себе передовые технологии и функциональность.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Osio FocusLine F150i-032
Операционная система
Uncom
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Osio — это надежное и производительное устройство, идеально подходящее как для повседневных задач, так и для творческих проектов. Оснащенный экраном диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 и матрицей IPS, он обеспечивает яркие и четкие изображения, а также широкие углы обзора для комфортной работы. В основе ноутбука лежит процессор от Intel, работающий на частоте 1,3 ГГц, в сочетании с графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, что гарантирует плавную работу и достойную производительность в многозадачных режимах. 16 Гб DDR4 оперативной памяти обеспечивает высокую скорость обработки данных, а просторный SSD объемом 512 Гб предоставляет достаточно места для хранения ваших файлов и позволяет ускорить загрузку приложений и системы. С весом всего 1,7 кг, ноутбук Osio является легким и мобильным, идеально подходящим для пользователей, которым важно сочетание мощных технических характеристик и портативности. Благодаря встроенному кард-ридеру у вас есть возможность быстро и легко обмениваться данными. Bluetooth версии 5.2 обеспечивает надежную беспроводную связь с разнообразными устройствами, дополнительно расширяя возможности использования этого ноутбука. Эстетически привлекательный серый корпус подчеркивает элегантность и современный стиль устройства. Работает под управлением операционной системы Uncom, предоставляя пользователям простор для настройки и адаптации под свои личные нужды. Ноутбук Osio — это надежный спутник для работы и развлечений, объединяющий в себе передовые технологии и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Osio FocusLine F150i-032 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Uncom grey WiFi BT Cam 6000mAh - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...