Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006XPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006XPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey
Lenovo представляет ноутбук с впечатляющим 16-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920x1200 — больше рабочего пространства для любимых задач и чёткая картинка без лишних отражений. Экран с частотой обновления 60 Гц обеспечивает плавную работу в любых приложениях. Мощный шестиядерный процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,3 ГГц легко справляется с многозадачностью, а 16 Гб оперативной памяти DDR5 позволяют комфортно работать с ресурсоёмкими задачами или запускать сразу несколько программ. Такой ноутбук станет надёжным инструментом для работы, учёбы или развлечений. Установленная операционная система DOS даёт свободу выбора и настройки под свои нужды.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16ARP10 (83K8006XPB) 16" WUXGA IPS 300N/Ryzen 5 7535HS/16GB/SSD1TB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey