Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073)
Ноутбук iRU — это сочетание элегантного дизайна и передовых технологий, созданное для современных пользователей, ценящих производительность и надежность. Представленный в классическом черном цвете, этот ноутбук идеально подойдет как для работы, так и для развлечений. Отличительной особенностью устройства является его дисплей с диагональю 15,6 дюйма, выполненный на матрице IPS, что обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а также широкие углы обзора. Разрешение экрана составляет 1920x1080 пикселей, что гарантирует четкость и детализацию изображения, а частота обновления 60 Гц способствует комфортному просмотру содержимого. Производительность ноутбука обеспечивается процессором от компании Intel в паре с графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, что позволяет эффективно выполнять широкий спектр задач, от повседневных до более требовательных в плане графики. Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти типа DDR5, что обеспечивает высокую скорость работы, и вместительным SSD объемом 512 ГБ для хранения данных и быстрого доступа к ним. Для удобной работы с различными форматами пользовательских данных, ноутбук оснащен встроенным кард-ридером. Портативность и легкость девайса также не остаются без внимания — вес устройства составляет всего 1,59 кг, что делает его идеальным спутником для деловых поездок и путешествий. Современный ноутбук iRU поддерживает беспроводную связь Bluetooth версии v5.2, обеспечивая стабильное и быстрое соединение с различными устройствами. Работает он под управлением операционной системы Windows 11 Pro, что обеспечивает доступ ко всем последним возможностям и обновлениям платформы от Microsoft. Этот ноутбук является отличным выбором для пользователей, которым важны производительность, стиль и функциональность в одном устройстве.
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Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALID5 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD (1920x1080) Windows 11 Pro black WiFi BT Cam 6000mAh (2150073)