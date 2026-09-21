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Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN)

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Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 9
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 10
Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 10
  • Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16&quot; IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 240 руб. 
Начислим 1108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713189
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN)
69 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN)

**Ноутбук HONOR MagicBook X16 AMD Ryzen 5 6600H/16Gb/SSD1Tb/16'/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey (5301APLN)** Мощный и стильный ноутбук HONOR MagicBook X16 — это идеальное решение для работы, учёбы и развлечений. Ноутбук HONOR MagicBook X16 — это надёжное и эффективное устройство, которое поможет вам в любых задачах.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук HONOR MagicBook X16 AMD Ryzen 5 6600H/16Gb/SSD1Tb/16'/IPS/WUXGA/1920x1200/60Hz/Win11/Grey (5301APLN)** Мощный и стильный ноутбук HONOR MagicBook X16 — это идеальное решение для работы, учёбы и развлечений. Ноутбук HONOR MagicBook X16 — это надёжное и эффективное устройство, которое поможет вам в любых задачах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Honor MagicBook X16 2025 GOH-X Ryzen 5 6600H 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 660M 16" IPS FHD+ Win11Home grey (5301APLN) - по цене 69240 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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