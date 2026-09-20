Моющий пылесос Kitfort КТ-5240
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Характеристики
Тип товара
Тип уборки
влажная
Комплектация
пылесос, ворсовая щетка
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667616
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дополнительный цвет
черный
Прочее
длина шланга - 1.4 м
Тип уборки
влажная
Комплектация
пылесос, ворсовая щетка
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
нет
Функции и особенности
сбор жидкости
Потребляемая мощность, Вт
400
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х30
Вес, кг.
5.75
Описание товара Моющий пылесос Kitfort КТ-5240
Моющий пылесос для ковров и мягкой мебели КТ-5240 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. Пылесос автоматически подаёт чистую воду на поверхность, а затем всасывает её с загрязнениями. Распылите небольшое количество воды, а затем прижмите всасывающее отверстие к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. Насадка с ворсовой щёткой хорошо подходит для чистки ковров или въевшихся загрязнений. Чтобы насадка с щёткой всасывала воду, необходимо, чтобы крышка всасывающего отверстия была установлена на неё.
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Теги товара: с контейнером, без мешка
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Бренд
Тип товара
Дополнительный цвет
черный
Прочее
длина шланга - 1.4 м
Тип уборки
влажная
Комплектация
пылесос, ворсовая щетка
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
нет
Функции и особенности
сбор жидкости
Потребляемая мощность, Вт
400
Длина сетевого шнура
4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Моющий пылесос для ковров и мягкой мебели КТ-5240 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. Пылесос автоматически подаёт чистую воду на поверхность, а затем всасывает её с загрязнениями. Распылите небольшое количество воды, а затем прижмите всасывающее отверстие к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. Насадка с ворсовой щёткой хорошо подходит для чистки ковров или въевшихся загрязнений. Чтобы насадка с щёткой всасывала воду, необходимо, чтобы крышка всасывающего отверстия была установлена на неё.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
Теги товара: с контейнером, без мешка
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, для сухой уборки, с регулировкой мощности
Теги товара: с контейнером, без мешка
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