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Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 купить с доставкой в Москве
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Моющий пылесос Kitfort КТ-5240

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Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 1
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Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 3
Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 4
Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 5
Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 6
Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 7
Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип уборки
влажная
Комплектация
пылесос, ворсовая щетка
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 1
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 2
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 3
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 4
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 5
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 6
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 7
  • Моющий пылесос Kitfort КТ-5240 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667616
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Дополнительный цвет
черный
Прочее
длина шланга - 1.4 м
Тип уборки
влажная
Комплектация
пылесос, ворсовая щетка
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
нет
Функции и особенности
сбор жидкости
Потребляемая мощность, Вт
400
Длина сетевого шнура
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х30
Вес, кг.
5.75

Описание товара Моющий пылесос Kitfort КТ-5240

Моющий пылесос для ковров и мягкой мебели КТ-5240 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. Пылесос автоматически подаёт чистую воду на поверхность, а затем всасывает её с загрязнениями. Распылите небольшое количество воды, а затем прижмите всасывающее отверстие к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. Насадка с ворсовой щёткой хорошо подходит для чистки ковров или въевшихся загрязнений. Чтобы насадка с щёткой всасывала воду, необходимо, чтобы крышка всасывающего отверстия была установлена на неё.

Отзывы о товаре Моющий пылесос Kitfort КТ-5240




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Дополнительный цвет
черный
Прочее
длина шланга - 1.4 м
Тип уборки
влажная
Комплектация
пылесос, ворсовая щетка
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
нет
Функции и особенности
сбор жидкости
Потребляемая мощность, Вт
400
Длина сетевого шнура
4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Моющий пылесос для ковров и мягкой мебели КТ-5240 поможет очистить обивку дивана, кресел, сидений в машине и другой мягкой мебели, а также ковры и ковровые покрытия. Пылесос автоматически подаёт чистую воду на поверхность, а затем всасывает её с загрязнениями. Распылите небольшое количество воды, а затем прижмите всасывающее отверстие к мокрой поверхности и плавно перемещайте насадку. Насадка с ворсовой щёткой хорошо подходит для чистки ковров или въевшихся загрязнений. Чтобы насадка с щёткой всасывала воду, необходимо, чтобы крышка всасывающего отверстия была установлена на неё.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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