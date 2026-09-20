Монитор Philips 24E1N1100A/01
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монитор Philips 24E1N1100A/01
Монитор Philips 23,8 дюйма — это идеальное сочетание стиля и функциональности, предназначенное для удовлетворения потребностей как офисных работников, так и геймеров. Оснащенный высококачественной IPS-матрицей, этот монитор обеспечивает яркие и точные цвета с широким углом обзора 178° как по вертикали, так и по горизонтали, что делает его отличным выбором для коллективной работы или просмотра медиафайлов. С максимальным разрешением 1920x1080 пикселей, изображение будет детализированным и четким, обеспечивая полный комфорт во время работы или развлечений. Частота обновления 100 Гц гарантирует плавность картинки, минимизируя разрывы и обеспечивая ненарушенный просмотр динамичных сцен, а время отклика в 4 мс избавит от размытия в движении, что особенно важно для видеоигр и фильмов. Покрытие экрана антибликовое, что способствует снижению отражений, позволяя сохранить комфортные условия для глаз даже при длительном использовании. Встроенные динамики обеспечат качественное звучание без необходимости в дополнительных аудиоустройствах, а удобный выход на наушники позволит легко подключиться для личного прослушивания. Монитор поддерживает стандарт крепления VESA 100x100, что упрощает его установку на стену или специальные кронштейны, обеспечивая больше свободы в организации рабочего пространства. Элегантный и универсальный дизайн без изогнутого экрана делает монитор Philips гармоничным дополнением любого интерьера. Бренд Philips известен своим качеством и надежностью, и этот монитор не станет исключением, обеспечивая вам стабильную и долговечную производительность.
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Теги товара: с колонками
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, lg 27"
Теги товара: с колонками
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