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The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка

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The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 1
The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 2
The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 3
The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 4
The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 5
The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 6
The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 7
The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 1
  • The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 2
  • The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 3
  • The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 4
  • The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 5
  • The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 6
  • The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 7
  • The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667480
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Загружаем...
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The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка

«Angles» — четвёртый студийный альбом американской рок-группы The Strokes, выпущенный 21 марта 2011 года в Великобритании и на следующий день — в США. Издание на фиолетовом виниле.. The Strokes - американская рок-группа из Нью-Йорка. Сформированная в 1998 году, группа состоит из вокалиста и автора песен Джулиана Касабланкаса, гитаристов Ника Валенси и Альберта Хаммонда-младшего, басиста Николая Фрайтура и барабанщика Фабрицио Моретти. Ребята были одной из ведущих групп в эпоху возрождения инди-рока в начале 2000-х годов. Выпуск их EP «The Modern Age» в начале 2001 года вызвал волну предложений среди крупных лейблов, и в итоге команда подписала контракт с RCA Records. Летом того же года они выпустили свой дебютный альбом «Is This It», получивший признание критиков и высокие продажи. С тех пор он неоднократно попадал в списки лучших альбомов. За ним последовали релизы «Room on Fire» (2003) и «First Impressions of Earth» (2005), которые хорошо продавались, но не смогли сравниться с «Is This It» по успеху у критиков. После пятилетнего перерыва они выпустили альбомы «Angles» (2011), получивший в целом положительную оценку, и «Comedown Machine» (2013), получивший вялую оценку критиков. После окончания первоначального контракта с RCA группа выпустила EP «Future Present Past» (2016) на лейбле Касабланкаса, Cult. В течение десятилетия The Strokes была относительно неактивна, нечасто выступая на концертах и направляя большую часть внимания СМИ на отдельные проекты. В 2020 году команда выпустила свой первый за семь лет студийный альбом «The Abnormal», спродюсированный Риком Рубином и выпущенный на лейблах Cult и RCA. Критики сочли альбом возвращением коллектива в прежнюю форму. Он стал лучшим рок-альбомом на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми. По состоянию на 2020 год, группа продала 5 миллионов альбомов по всему миру.

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Характеристики
Бренд
RCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
«Angles» — четвёртый студийный альбом американской рок-группы The Strokes, выпущенный 21 марта 2011 года в Великобритании и на следующий день — в США. Издание на фиолетовом виниле.. The Strokes - американская рок-группа из Нью-Йорка. Сформированная в 1998 году, группа состоит из вокалиста и автора песен Джулиана Касабланкаса, гитаристов Ника Валенси и Альберта Хаммонда-младшего, басиста Николая Фрайтура и барабанщика Фабрицио Моретти. Ребята были одной из ведущих групп в эпоху возрождения инди-рока в начале 2000-х годов. Выпуск их EP «The Modern Age» в начале 2001 года вызвал волну предложений среди крупных лейблов, и в итоге команда подписала контракт с RCA Records. Летом того же года они выпустили свой дебютный альбом «Is This It», получивший признание критиков и высокие продажи. С тех пор он неоднократно попадал в списки лучших альбомов. За ним последовали релизы «Room on Fire» (2003) и «First Impressions of Earth» (2005), которые хорошо продавались, но не смогли сравниться с «Is This It» по успеху у критиков. После пятилетнего перерыва они выпустили альбомы «Angles» (2011), получивший в целом положительную оценку, и «Comedown Machine» (2013), получивший вялую оценку критиков. После окончания первоначального контракта с RCA группа выпустила EP «Future Present Past» (2016) на лейбле Касабланкаса, Cult. В течение десятилетия The Strokes была относительно неактивна, нечасто выступая на концертах и направляя большую часть внимания СМИ на отдельные проекты. В 2020 году команда выпустила свой первый за семь лет студийный альбом «The Abnormal», спродюсированный Риком Рубином и выпущенный на лейблах Cult и RCA. Критики сочли альбом возвращением коллектива в прежнюю форму. Он стал лучшим рок-альбомом на 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми. По состоянию на 2020 год, группа продала 5 миллионов альбомов по всему миру.
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Отзывы


The Strokes - Angles (coloured) (0196588016615) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3680 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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