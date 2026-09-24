Bon Jovi - Forever (0602465377019) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 667134
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Загружаем...
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Загружаем...
4 630 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bon Jovi - Forever (0602465377019) виниловая пластинка
Bon Jovi выпускают новый альбом «Forever» как раз к 40-летию группы. Издание на виниле.. С новым синглом Legendary легендарная рок-группа из Нью-Джерси дает предвкушение своего 16-го студийного альбома. «Я очень горжусь этим альбомом. Звук, написание песен [.] Я думаю, что это лучший альбом, который мы записали за последние 20 лет. Фанатам он понравится», - говорит Джон Бон Джови.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Bon Jovi выпускают новый альбом «Forever» как раз к 40-летию группы. Издание на виниле.. С новым синглом Legendary легендарная рок-группа из Нью-Джерси дает предвкушение своего 16-го студийного альбома. «Я очень горжусь этим альбомом. Звук, написание песен [.] Я думаю, что это лучший альбом, который мы записали за последние 20 лет. Фанатам он понравится», - говорит Джон Бон Джови.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bon Jovi - Forever (0602465377019) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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