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Bjork - Vulnicura (5016958997267) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bjork - Vulnicura (5016958997267) виниловая пластинка

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Bjork - Vulnicura (5016958997267) виниловая пластинка - фото 1
Bjork - Vulnicura (5016958997267) виниловая пластинка - фото 2
Bjork - Vulnicura (5016958997267) виниловая пластинка - фото 3
Bjork - Vulnicura (5016958997267) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Vulnicura
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Synth-pop, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bjork - Vulnicura (5016958997267) виниловая пластинка - фото 1
  • Bjork - Vulnicura (5016958997267) виниловая пластинка - фото 2
  • Bjork - Vulnicura (5016958997267) виниловая пластинка - фото 3
  • Bjork - Vulnicura (5016958997267) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667117
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bjork - Vulnicura (5016958997267) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Independent Records
Barcode
[5016958997267]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Vulnicura
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Synth-pop, Indie Pop
Трек-лист
Stonemilker, Lionsong, History Of Touches, Black Lake, Family, Notget, Atom Dance, Mouth Mantra, Quicksand
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bjork - Vulnicura (5016958997267) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Stonemilker, Lionsong, History Of Touches, Black Lake, Family, Notget, Atom Dance, Mouth Mantra, Quicksand

Отзывы о товаре Bjork - Vulnicura (5016958997267) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Independent Records
Barcode
[5016958997267]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Vulnicura
Жанр
Ambient. IDM. Experimental, Synth-pop, Indie Pop
Трек-лист
Stonemilker, Lionsong, History Of Touches, Black Lake, Family, Notget, Atom Dance, Mouth Mantra, Quicksand
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Stonemilker, Lionsong, History Of Touches, Black Lake, Family, Notget, Atom Dance, Mouth Mantra, Quicksand
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bjork - Vulnicura (5016958997267) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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