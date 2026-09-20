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Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG

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Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото 1
Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото 2
Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото 3
Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото 4
Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото 5
Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото 6
Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Регулировка частоты вращения
да
Емкость аккумулятора
0
  • Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото 1
  • Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото 2
  • Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото 3
  • Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото 4
  • Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото 5
  • Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото 6
  • Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
6 210 руб.  7 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665660
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Емкость аккумулятора
0
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х13х11
Вес, кг.
2.64

Описание товара Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG

Углошлифмашина AEG WS6-125 4935413490 – компактная и мощная модель. Металлический корпус редуктора повышает надежность. Поворот головки редуктора с шагом 90° расширяет возможности инструмента.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина 720ВТ 125мм WS6-125 4935413490 AEG




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Емкость аккумулятора
0
Высота, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифмашина AEG WS6-125 4935413490 – компактная и мощная модель. Металлический корпус редуктора повышает надежность. Поворот головки редуктора с шагом 90° расширяет возможности инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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