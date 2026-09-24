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Scott Walker - Tilt (Half Speed) (0602458849752) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Scott Walker - Tilt (Half Speed) (0602458849752) виниловая пластинка

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Scott Walker - Tilt (Half Speed) (0602458849752) виниловая пластинка - фото 1
Scott Walker - Tilt (Half Speed) (0602458849752) виниловая пластинка - фото 2
Scott Walker - Tilt (Half Speed) (0602458849752) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Scott Walker
Альбом (сингл)
Tilt
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scott Walker - Tilt (Half Speed) (0602458849752) виниловая пластинка - фото 1
  • Scott Walker - Tilt (Half Speed) (0602458849752) виниловая пластинка - фото 2
  • Scott Walker - Tilt (Half Speed) (0602458849752) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665505
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Scott Walker - Tilt (Half Speed) (0602458849752) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458849752]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Scott Walker
Альбом (сингл)
Tilt
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Farmer In The City, The Cockfighter, Bouncer See Bouncer, Manhattan, Face On Breast, Bolivia 95, Patriot (A Single), Tilt, Rosary
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scott Walker - Tilt (Half Speed) (0602458849752) виниловая пластинка

Авангардный шедевр Скотта Уокера 1995 года «Tilt», оригинальные виниловые копии которого продаются по цене не менее 100 фунтов стерлингов, получит долгожданное переиздание к RSD 2024 года на 140-граммовом виниле.. Первоначально задуманный как первый в трилогии, в которую вошли «The Drift» (2006) и «Bish Bosch» (2012), «Tilt» имеет атмосферные звуковые ландшафты и трансовую перкуссию в сочетании с влияниями из таких далеких областей, как индастриал музыка и традиционные классические lieder. На всём протяжении безошибочный баритон Скотта подчеркивает захватывающую красоту произведения. Для этого переиздания альбом был мастерингован на 140-граммовом виниле Фрэнком Аркрайтом в Abbey Road Studios и нарезан Майлзом Шоуэллом для воспроизведения со скоростью 45 об/мин.

Отзывы о товаре Scott Walker - Tilt (Half Speed) (0602458849752) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458849752]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Scott Walker
Альбом (сингл)
Tilt
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Farmer In The City, The Cockfighter, Bouncer See Bouncer, Manhattan, Face On Breast, Bolivia 95, Patriot (A Single), Tilt, Rosary
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Авангардный шедевр Скотта Уокера 1995 года «Tilt», оригинальные виниловые копии которого продаются по цене не менее 100 фунтов стерлингов, получит долгожданное переиздание к RSD 2024 года на 140-граммовом виниле.. Первоначально задуманный как первый в трилогии, в которую вошли «The Drift» (2006) и «Bish Bosch» (2012), «Tilt» имеет атмосферные звуковые ландшафты и трансовую перкуссию в сочетании с влияниями из таких далеких областей, как индастриал музыка и традиционные классические lieder. На всём протяжении безошибочный баритон Скотта подчеркивает захватывающую красоту произведения. Для этого переиздания альбом был мастерингован на 140-граммовом виниле Фрэнком Аркрайтом в Abbey Road Studios и нарезан Майлзом Шоуэллом для воспроизведения со скоростью 45 об/мин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scott Walker - Tilt (Half Speed) (0602458849752) виниловая пластинка - стоимость товара 5330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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