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Sum 41 - Heaven :x: Hell (4099964012170) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sum 41 - Heaven :x: Hell (4099964012170) виниловая пластинка

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Sum 41 - Heaven :x: Hell (4099964012170) виниловая пластинка - фото 1
Sum 41 - Heaven :x: Hell (4099964012170) виниловая пластинка - фото 2
4099964012170, Виниловая пластинка Sum 41, Heaven:x:Hell - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Sum 41 - Heaven :x: Hell (4099964012170) виниловая пластинка - фото 1
  • Sum 41 - Heaven :x: Hell (4099964012170) виниловая пластинка - фото 2
  • 4099964012170, Виниловая пластинка Sum 41, Heaven:x:Hell - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665416
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sum 41 - Heaven :x: Hell (4099964012170) виниловая пластинка

Панк-рок-группа Sum 41 объявила о своем расформировании после выхода нового альбома и тура, и теперь официально объявлен последний альбом:. Heaven :x: Hell. Издание на виниле.. Heaven :x: Hell — самый амбициозный альбом Sum 41 на сегодняшний день. Альбом разделен на две части: первая сторона называется Heaven, а вторая — Hell. Heaven наполнен энергичным поп-панком, а Hell включает десять гимнов хэви-метала с захватывающими соло и яростными риффами. Оглядываясь назад на 27-летнюю карьеру группы, можно сказать, что Sum 41 заняли свое место в истории рока, продав более 15 миллионов пластинок по всему миру, получив бесчисленное количество мест в чартах Billboard, номинацию на премию Грэмми, 2 премии Juno Awards (7 номинаций), Kerrang! Award 2002 года, несколько наград Alternative Press Music Awards и множество других наград.

Отзывы о товаре Sum 41 - Heaven :x: Hell (4099964012170) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Панк-рок-группа Sum 41 объявила о своем расформировании после выхода нового альбома и тура, и теперь официально объявлен последний альбом:. Heaven :x: Hell. Издание на виниле.. Heaven :x: Hell — самый амбициозный альбом Sum 41 на сегодняшний день. Альбом разделен на две части: первая сторона называется Heaven, а вторая — Hell. Heaven наполнен энергичным поп-панком, а Hell включает десять гимнов хэви-метала с захватывающими соло и яростными риффами. Оглядываясь назад на 27-летнюю карьеру группы, можно сказать, что Sum 41 заняли свое место в истории рока, продав более 15 миллионов пластинок по всему миру, получив бесчисленное количество мест в чартах Billboard, номинацию на премию Грэмми, 2 премии Juno Awards (7 номинаций), Kerrang! Award 2002 года, несколько наград Alternative Press Music Awards и множество других наград.
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