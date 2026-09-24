Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка
Альбом "Nonetheless" выйдет в апреле 2024 года и станет первым альбомом дуэта, спродюсированным Джеймсом Фордом. Форд известен своими работами с такими артистами, как Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Gorillaz и Simian Mobile Disco. "Nonetheless" содержит 10 совершенно новых треков, которые были записаны и смикшированы в Лондоне в прошлом году, в основном в студии Джеймса Форда в Восточном Лондоне. Оркестр и бэк-вокал были записаны в студии The Church в Северном Лондоне. Альбом будет выпущен в виде CD, делюкс-диска, включающего EP с 4 дополнительными треками в дополнение к стандартному CD, а также в виде LP. Музыка альбома "Nonetheless" одновременно поднимает настроение и заставляет задуматься. В десяти песнях использована смесь электроники, живых инструментов и оркестровых аранжировок. Как мы знаем, Pet Shop Boys сосредоточились на сильных мелодиях и безошибочном написании песен, которые они сочетают со свежим, открытым для новых подходов взглядом. Музыка альбома "Nonetheless" одновременно поднимает настроение и заставляет задуматься. В десяти песнях использована смесь электроники, живых инструментов и оркестровых аранжировок. Как мы знаем, Pet Shop Boys сосредоточились на сильных мелодиях и своем неповторимом авторском стиле, который они сочетают со свежим, открытым для новых подходов умом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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