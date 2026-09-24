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Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка

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Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка - фото 1
Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка - фото 2
Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка - фото 3
Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка - фото 4
Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Nonetheless
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка - фото 1
  • Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка - фото 2
  • Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка - фото 3
  • Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка - фото 4
  • Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665356
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Загружаем...
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Загружаем...
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Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197903540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Nonetheless
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Loneliness, Feel, Why Am I Dancing?, New London Boy, Dancing Star, A New Bohemia, The Schlager Hit Parade, The Secret Of Happiness, Bullet For Narcissus, Love Is The Law
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка

Альбом "Nonetheless" выйдет в апреле 2024 года и станет первым альбомом дуэта, спродюсированным Джеймсом Фордом. Форд известен своими работами с такими артистами, как Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Gorillaz и Simian Mobile Disco. "Nonetheless" содержит 10 совершенно новых треков, которые были записаны и смикшированы в Лондоне в прошлом году, в основном в студии Джеймса Форда в Восточном Лондоне. Оркестр и бэк-вокал были записаны в студии The Church в Северном Лондоне. Альбом будет выпущен в виде CD, делюкс-диска, включающего EP с 4 дополнительными треками в дополнение к стандартному CD, а также в виде LP. Музыка альбома "Nonetheless" одновременно поднимает настроение и заставляет задуматься. В десяти песнях использована смесь электроники, живых инструментов и оркестровых аранжировок. Как мы знаем, Pet Shop Boys сосредоточились на сильных мелодиях и безошибочном написании песен, которые они сочетают со свежим, открытым для новых подходов взглядом. Музыка альбома "Nonetheless" одновременно поднимает настроение и заставляет задуматься. В десяти песнях использована смесь электроники, живых инструментов и оркестровых аранжировок. Как мы знаем, Pet Shop Boys сосредоточились на сильных мелодиях и своем неповторимом авторском стиле, который они сочетают со свежим, открытым для новых подходов умом.

Отзывы о товаре Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197903540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Pet Shop Boys
Альбом (сингл)
Nonetheless
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Loneliness, Feel, Why Am I Dancing?, New London Boy, Dancing Star, A New Bohemia, The Schlager Hit Parade, The Secret Of Happiness, Bullet For Narcissus, Love Is The Law
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом "Nonetheless" выйдет в апреле 2024 года и станет первым альбомом дуэта, спродюсированным Джеймсом Фордом. Форд известен своими работами с такими артистами, как Arctic Monkeys, Depeche Mode, Blur, Gorillaz и Simian Mobile Disco. "Nonetheless" содержит 10 совершенно новых треков, которые были записаны и смикшированы в Лондоне в прошлом году, в основном в студии Джеймса Форда в Восточном Лондоне. Оркестр и бэк-вокал были записаны в студии The Church в Северном Лондоне. Альбом будет выпущен в виде CD, делюкс-диска, включающего EP с 4 дополнительными треками в дополнение к стандартному CD, а также в виде LP. Музыка альбома "Nonetheless" одновременно поднимает настроение и заставляет задуматься. В десяти песнях использована смесь электроники, живых инструментов и оркестровых аранжировок. Как мы знаем, Pet Shop Boys сосредоточились на сильных мелодиях и безошибочном написании песен, которые они сочетают со свежим, открытым для новых подходов взглядом. Музыка альбома "Nonetheless" одновременно поднимает настроение и заставляет задуматься. В десяти песнях использована смесь электроники, живых инструментов и оркестровых аранжировок. Как мы знаем, Pet Shop Boys сосредоточились на сильных мелодиях и своем неповторимом авторском стиле, который они сочетают со свежим, открытым для новых подходов умом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pet Shop Boys - Nonetheless (5054197903540) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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