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Dimmu Borgir - Stormblast (0727361154516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dimmu Borgir - Stormblast (0727361154516) виниловая пластинка

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Dimmu Borgir - Stormblast (0727361154516) виниловая пластинка - фото 1
Dimmu Borgir - Stormblast (0727361154516) виниловая пластинка - фото 2
Dimmu Borgir - Stormblast (0727361154516) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Stormblast
Жанр
Зарубежный Black Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dimmu Borgir - Stormblast (0727361154516) виниловая пластинка - фото 1
  • Dimmu Borgir - Stormblast (0727361154516) виниловая пластинка - фото 2
  • Dimmu Borgir - Stormblast (0727361154516) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665208
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361154516]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Stormblast
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
Alt Lys Er Svunnet Hen, Broderskapets Ring, N?r Sjelen Hentes Til Helvete, Da Den Kristne Satte Livet Til, Stormbl?st, D?dsferd, Antikrist, Vinder Fra En Ensom Grav, Guds Fortapelse - ?penbaring Av Dommedag, Sorgens Kammer - Del II, Avmaktslave
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dimmu Borgir - Stormblast (0727361154516) виниловая пластинка

Второй студийный альбом норвежской блэк-метал группы Dimmu Borgir. Это последний альбом группы на норвежском языке, остальные альбомы исполнены на английском. Начиная с этого альбома клавишные стали доминантным инструментом, эта традиция впоследствии закрепилась за группой.



Теги товара: Метал, Limited Edition

Отзывы о товаре Dimmu Borgir - Stormblast (0727361154516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361154516]
Тип издания
12 дюймов, 7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Dimmu Borgir
Альбом (сингл)
Stormblast
Жанр
Зарубежный Black Metal
Трек-лист
Alt Lys Er Svunnet Hen, Broderskapets Ring, N?r Sjelen Hentes Til Helvete, Da Den Kristne Satte Livet Til, Stormbl?st, D?dsferd, Antikrist, Vinder Fra En Ensom Grav, Guds Fortapelse - ?penbaring Av Dommedag, Sorgens Kammer - Del II, Avmaktslave
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Второй студийный альбом норвежской блэк-метал группы Dimmu Borgir. Это последний альбом группы на норвежском языке, остальные альбомы исполнены на английском. Начиная с этого альбома клавишные стали доминантным инструментом, эта традиция впоследствии закрепилась за группой.


Теги товара: Метал, Limited Edition
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Dimmu Borgir - Stormblast (0727361154516) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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