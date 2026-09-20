Judas Priest - Invincible Shield (0196588516115) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Judas Priest - Invincible Shield (0196588516115) виниловая пластинка
"Invincible Shield" - долгожданный новый альбом мировой иконы хэви-метала Judas Priest. Издание на виниле 180 г. Первый сингл "Panic Attack" сразу стал классическим хитом Judas Priest. Мощная игра на барабанах сочетается с драйвом, мелодичными гитарами и, конечно же, неподражаемым голосом «бога металла» Роба Хэлфорда. Энди Снип снова отвечает за производство «Invincible Shield». Британец уже несколько лет работает в составе Judas Priest в качестве гитариста и уже обеспечил идеальное звучание предыдущего альбома "Firepower". За последние 50 лет Judas Priest продали более 50 миллионов альбомов по всему миру и выступали на крупнейших стадионах мира. В 2022 году они были введены в Зал славы рок-н-ролла.
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