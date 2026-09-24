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Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка

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Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - фото 1
Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - фото 2
Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - фото 3
Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - фото 4
Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - фото 5
Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - фото 6
Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Algiers
Альбом (сингл)
The Underside Of Power
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - фото 1
  • Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - фото 2
  • Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - фото 3
  • Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - фото 4
  • Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - фото 5
  • Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - фото 6
  • Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664962
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861111719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Algiers
Альбом (сингл)
The Underside Of Power
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Walk Like a Panther, Cry of the Martyrs, The Underside of Power, Death March, A Murmur.a Sign., Mme Rieux, Cleveland, Animals, Plague Years, Hymn for an Average Man, Bury Me Standing, The Cycle / the Spirme to Go Down Slowly
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Walk Like a Panther, Cry of the Martyrs, The Underside of Power, Death March, A Murmur.a Sign., Mme Rieux, Cleveland, Animals, Plague Years, Hymn for an Average Man, Bury Me Standing, The Cycle / the Spirme to Go Down Slowly

Отзывы о товаре Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861111719]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Algiers
Альбом (сингл)
The Underside Of Power
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Walk Like a Panther, Cry of the Martyrs, The Underside of Power, Death March, A Murmur.a Sign., Mme Rieux, Cleveland, Animals, Plague Years, Hymn for an Average Man, Bury Me Standing, The Cycle / the Spirme to Go Down Slowly
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Walk Like a Panther, Cry of the Martyrs, The Underside of Power, Death March, A Murmur.a Sign., Mme Rieux, Cleveland, Animals, Plague Years, Hymn for an Average Man, Bury Me Standing, The Cycle / the Spirme to Go Down Slowly
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Algiers - The Underside Of Power (0744861111719) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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