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Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка

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Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 1
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 2
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 3
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 4
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 5
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 6
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 7
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 8
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 9
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 10
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 11
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 12
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 13
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 14
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 15
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 16
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 17
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 18
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 19
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 20
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 21
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 22
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 23
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 24
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 25
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 26
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 27
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 28
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 29
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 30
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 31
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 32
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 33
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 34
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 35
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 36
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 37
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 38
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 39
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 40
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 41
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 42
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 43
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 44
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 45
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 46
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 47
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 48
Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Technical Ecstasy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 1
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 2
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 3
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 4
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 5
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 6
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 7
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 8
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 9
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 10
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 11
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 12
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 13
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 14
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 15
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 16
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 17
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 18
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 19
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 20
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 21
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 22
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 23
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 24
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 25
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 26
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 27
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 28
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 29
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 30
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 31
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 32
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 33
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 34
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 35
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 36
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 37
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 38
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 39
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 40
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 41
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 42
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 43
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 44
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 45
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 46
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 47
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 48
  • Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - фото 49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 830 руб. 
Начислим 448 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664907
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Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка
13 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sanctuary
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Sanctuary
Barcode
[4050538677232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Technical Ecstasy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Back Street Kids, You Won't Change Me, It's Alright, Gypsy, All Moving Parts (Stand Still), Rock 'n' Roll Doctor, She's Gone, Dirty Women, Back Street Kids, You Won't Change Me, It's Alright (Mono Single*), Gypsy, All Moving Parts (Stand Still), Rock 'n' Roll Doctor, She's Gone, Dirty Women, Back Street Kids, You Won't Change Me, Gypsy, All Moving Parts (Stand Still), Rock 'n' Roll Doctor, She's Gone (Outtake Version), Dirty Women, She's Gone (Instrumental Mix), Symptom Of The Universe, War Pigs
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка

"Technical Ecstasy" - седьмой студийный альбом британской группы Black Sabbath, выпущенный в 1976 году. Альбом стабильно продавался и в конце концов получил свою "платину" в Великобритании и "золото" в США. "Technical Ecstasy" достиг 13-го места в хит-параде Великобритании и 51-го места в хит-параде американского журнала Billboard. Супер делюкс издание на пяти винилах в бокс-сете включает:. новую ремастированную версию альбома на чёрном виниле;. новые миксы и альтернативные версии треков, смикшированных музыкальным продюсером Стивеном Уилсоном на 2 винилах;. концертные записи, сделанные во время мирового тура Black Sabbath в поддержку "Technical Ecstasy" в 1976- 77 годах;. реплику концертной программы мирового тура 1976 - 77 годов;. 40-страничную книгу с фото, артворками и аннотациями к песням;. цветной полноформатный постер. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон "Оззи" Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри "Гизер" Батлер и барабанщик - Билл Уорд. Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах.



Теги товара: Black Sabbath

Отзывы о товаре Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sanctuary
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Sanctuary
Barcode
[4050538677232]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Black Sabbath
Альбом (сингл)
Technical Ecstasy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Back Street Kids, You Won't Change Me, It's Alright, Gypsy, All Moving Parts (Stand Still), Rock 'n' Roll Doctor, She's Gone, Dirty Women, Back Street Kids, You Won't Change Me, It's Alright (Mono Single*), Gypsy, All Moving Parts (Stand Still), Rock 'n' Roll Doctor, She's Gone, Dirty Women, Back Street Kids, You Won't Change Me, Gypsy, All Moving Parts (Stand Still), Rock 'n' Roll Doctor, She's Gone (Outtake Version), Dirty Women, She's Gone (Instrumental Mix), Symptom Of The Universe, War Pigs
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Technical Ecstasy" - седьмой студийный альбом британской группы Black Sabbath, выпущенный в 1976 году. Альбом стабильно продавался и в конце концов получил свою "платину" в Великобритании и "золото" в США. "Technical Ecstasy" достиг 13-го места в хит-параде Великобритании и 51-го места в хит-параде американского журнала Billboard. Супер делюкс издание на пяти винилах в бокс-сете включает:. новую ремастированную версию альбома на чёрном виниле;. новые миксы и альтернативные версии треков, смикшированных музыкальным продюсером Стивеном Уилсоном на 2 винилах;. концертные записи, сделанные во время мирового тура Black Sabbath в поддержку "Technical Ecstasy" в 1976- 77 годах;. реплику концертной программы мирового тура 1976 - 77 годов;. 40-страничную книгу с фото, артворками и аннотациями к песням;. цветной полноформатный постер. Black Sabbath - британская группа, считается прародителем музыкального стиля хэви-метал и оказавшая заметное влияние на развитие рок-музыки. Коллектив группы образовался в Великобритании в 1969 году. В оригинальный состав группы входили: вокалист - Джон "Оззи" Осборн, гитарист - Тонни Айомми, басист - Терри "Гизер" Батлер и барабанщик - Билл Уорд. Альбомы группы становились платиновыми в США и неоднократно входили в первую десятку в английских чартах.


Теги товара: Black Sabbath
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Отзывы


Black Sabbath - Technical Ecstasy (Box) (4050538677232) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 13830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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