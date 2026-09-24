Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Extended Impera
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 830 руб.
В наличии
Код товара: 705677
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13 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448911537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Extended Impera
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Impera. Imperium, Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Watcher In The Sky, Dominion, Twenties, Darkness At The Heart Of My Love, Griftwood, Bite Of Passage, Respite On The Spitalfields, Live From The Ministry. Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Phantomime. See No Evil, Jesus He Knows Me, Hanging Around, Phantom Of The Opera, We Don't Need Another HeroStay, Stay Performer – Cardinal Copia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Impera. Imperium, Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Watcher In The Sky, Dominion, Twenties, Darkness At The Heart Of My Love, Griftwood, Bite Of Passage, Respite On The Spitalfields, Live From The Ministry. Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Phantomime. See No Evil, Jesus He Knows Me, Hanging Around, Phantom Of The Opera, We Don't Need Another HeroStay, Stay Performer – Cardinal Copia
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602448911537]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Extended Impera
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Impera. Imperium, Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Watcher In The Sky, Dominion, Twenties, Darkness At The Heart Of My Love, Griftwood, Bite Of Passage, Respite On The Spitalfields, Live From The Ministry. Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Phantomime. See No Evil, Jesus He Knows Me, Hanging Around, Phantom Of The Opera, We Don't Need Another HeroStay, Stay Performer – Cardinal Copia
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фотографии
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Impera. Imperium, Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Watcher In The Sky, Dominion, Twenties, Darkness At The Heart Of My Love, Griftwood, Bite Of Passage, Respite On The Spitalfields, Live From The Ministry. Kaisarion, Spillways, Call Me Little Sunshine, Hunter's Moon, Phantomime. See No Evil, Jesus He Knows Me, Hanging Around, Phantom Of The Opera, We Don't Need Another HeroStay, Stay Performer – Cardinal Copia
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Ghost - Extended Impera (Box Set) (Coloured) (0602448911537) виниловая пластинка – стоимость товара 13830 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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