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Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка

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Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка - фото 1
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка - фото 2
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка - фото 3
Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.4
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка - фото 1
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка - фото 2
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка - фото 3
  • Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 050 руб. 
Начислим 413 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718219
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка
14 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.4
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка

18+ СОДЕРЖИТСЯ МАТЕРИАЛ, ПРОИЗВЕДЁННЫЙ И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЁННЫЙ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ В Собрание естественных альбомов том 4 группы Аквариум входят альбомы: Аквариум - Кострома Mon Amour Аквариум - Снежный Лев Аквариум - Гиперборея Аквариум - Пески Петербурга Аквариум - Навигатор



Теги товара: Русский рок, Limited Edition

Отзывы о товаре Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004138277]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Аквариум
Альбом (сингл)
Собрание Естественных Альбомов Т.4
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Франция
Описание
18+ СОДЕРЖИТСЯ МАТЕРИАЛ, ПРОИЗВЕДЁННЫЙ И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЁННЫЙ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ В Собрание естественных альбомов том 4 группы Аквариум входят альбомы: Аквариум - Кострома Mon Amour Аквариум - Снежный Лев Аквариум - Гиперборея Аквариум - Пески Петербурга Аквариум - Навигатор


Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аквариум - Собрание Естественных Альбомов Т.4 (5Lp Box) (4640004138277) виниловая пластинка - по цене 14050 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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