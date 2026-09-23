Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BLONDE ON BLONDE
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 240 руб.
В наличии
Код товара: 642439
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797450096]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BLONDE ON BLONDE
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка
Blonde on Blonde — седьмой альбом американского автора-исполнителя Боба Дилана. Выпущен в мае 1966 года на лейбле Columbia Records. Blonde on Blonde считается первым двойным альбомом в истории рок-музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797450096]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bob Dylan
Альбом (сингл)
BLONDE ON BLONDE
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Blonde on Blonde — седьмой альбом американского автора-исполнителя Боба Дилана. Выпущен в мае 1966 года на лейбле Columbia Records. Blonde on Blonde считается первым двойным альбомом в истории рок-музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bob Dylan - Blonde On Blonde (Box) (Analogue, Original Master Recording) (0821797450096) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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