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Various Artists - Cocoon Compilation U (Box) (coloured) (4251804140614) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Cocoon Compilation U (Box) (coloured) (4251804140614) виниловая пластинка

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Various Artists - Cocoon Compilation U (Box) (coloured) (4251804140614) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cocoon Compilation U
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Cocoon Compilation U (Box) (coloured) (4251804140614) - фото 1
  • Various Artists - Cocoon Compilation U (Box) (coloured) (4251804140614) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 010 руб. 
Начислим 384 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733626
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Various Artists - Cocoon Compilation U (Box) (coloured) (4251804140614) виниловая пластинка
13 010 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cocoon Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Cocoon Recordings
Barcode
[4251804140614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cocoon Compilation U
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Single 12" New Jackson : Acid Jackson, Ian Pooley : DDG Talk, Single 12" Jakob Reiter : Il Rotori, DJ Tennis : Take It, Take It, Single 12" Drumcomplex & Frank Sonic : Lacalute, Michael Klein : Time Warp, Single 12" Benjamin Damage : Light, Levon Vincent : Waiting, Single 12" Space Dimension Controller : Cold Tunings, Orlando Voorn : Samurai, Single 12" Marco Faraone & The Florentian Cabaret : Uni-Verse, Fango : Betta
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Cocoon Compilation U (Box) (coloured) (4251804140614) виниловая пластинка

Cocoon Compilation U — 21-й сборник знаменитой серии техно-компиляций от лейбла Cocoon Recordings, выпущенный в 2023 году. Лимитированный виниловый бокс-сет, фиолетовый винил Как всегда, подборка представляет собой «дух времени» современной электронной сцены, объединяя ветеранов жанра и новые имена. Открывает сборник ирландский проект New Jackson с треком «Acid Jackson» — это сферический микро-хаус с использованием вокодера и меланхоличных гармоний. Легендарный Ian Pooley представляет «DDG Talk», выполненный в стиле аналогового фанка с глубоким грувом. За более жесткое и прямолинейное звучание отвечают такие артисты, как Michael Klein («Time Warp») и Benjamin Damage («Light»). Экспериментальная часть сборника ключает в себя длинные, медитативные работы, такие как девятиминутный трек «Waiting» от Levon Vincent и «Cold Tunings» от Space Dimension Controller.

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Характеристики
Бренд
Cocoon Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Cocoon Recordings
Barcode
[4251804140614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cocoon Compilation U
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Single 12" New Jackson : Acid Jackson, Ian Pooley : DDG Talk, Single 12" Jakob Reiter : Il Rotori, DJ Tennis : Take It, Take It, Single 12" Drumcomplex & Frank Sonic : Lacalute, Michael Klein : Time Warp, Single 12" Benjamin Damage : Light, Levon Vincent : Waiting, Single 12" Space Dimension Controller : Cold Tunings, Orlando Voorn : Samurai, Single 12" Marco Faraone & The Florentian Cabaret : Uni-Verse, Fango : Betta
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Описание
Cocoon Compilation U — 21-й сборник знаменитой серии техно-компиляций от лейбла Cocoon Recordings, выпущенный в 2023 году. Лимитированный виниловый бокс-сет, фиолетовый винил Как всегда, подборка представляет собой «дух времени» современной электронной сцены, объединяя ветеранов жанра и новые имена. Открывает сборник ирландский проект New Jackson с треком «Acid Jackson» — это сферический микро-хаус с использованием вокодера и меланхоличных гармоний. Легендарный Ian Pooley представляет «DDG Talk», выполненный в стиле аналогового фанка с глубоким грувом. За более жесткое и прямолинейное звучание отвечают такие артисты, как Michael Klein («Time Warp») и Benjamin Damage («Light»). Экспериментальная часть сборника ключает в себя длинные, медитативные работы, такие как девятиминутный трек «Waiting» от Levon Vincent и «Cold Tunings» от Space Dimension Controller.
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Отзывы


Various Artists - Cocoon Compilation U (Box) (coloured) (4251804140614) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 13010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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