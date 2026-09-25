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Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181037) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181037) виниловая пластинка

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Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181037) - фото 1
Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181037) - фото 2
Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181037) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
25 Years Cocoon Recordings
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181037) - фото 1
  • Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181037) - фото 2
  • Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181037) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 590 руб. 
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В наличии
Код товара: 733624
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181037) виниловая пластинка
13 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cocoon Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Cocoon Recordings
Barcode
[4251804181037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
25 Years Cocoon Recordings
Жанр
House
Трек-лист
Jonathan Kaspar — Her, Robag Wruhme — Ratibor Numida, JA:CK — Neverland, Butch — Straight Tripping, Josh Wink — Self Acceptance, Raxon — Believe In Mi, Dino Lenny — Sayonara Chicago, Extrawelt — Mindwear, Frank Sonic & DIST_42 — Silberschwein, Guy J — Alive Again, Riccardo De Polo — Melancholia, Johannes Volk — Tears In The Rain, Harvey McKay — Mad Man (I Told You What I Know), Damiano von Erckert — Zommerfest 25, Fedele
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
25 Years Cocoon Recordings – Volume One
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181037) виниловая пластинка

В честь своего 25-летия лейбл Свена Фэта (Sven V?th) Cocoon Recordings представляет первую часть двухтомного юбилейного проекта, включающую 15 эксклюзивных треков от международных исполнителей. Роскошный бокс-сет размером 5x12 дюймов с зеркальным отражающим покрытием включает в себя работы таких известных исполнителей, как Butch, Robag Wruhme, Josh Wink, Guy J и Dino Lenny, а также давних партнеров лейбла, таких как Extrawelt, Harvey McKay, Johannes Volk и Raxon. Новые открытия последних лет, Jonathan Kaspar и Riccardo De Polo, обогащают релиз своим неповторимым стилем. Компиляцию завершают безошибочно узнаваемые таланты Damiano von Erckert, Fedele и ja:cK, которые идеально завершают первую из двух частей.

Отзывы о товаре Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181037) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cocoon Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Cocoon Recordings
Barcode
[4251804181037]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
25 Years Cocoon Recordings
Жанр
House
Трек-лист
Jonathan Kaspar — Her, Robag Wruhme — Ratibor Numida, JA:CK — Neverland, Butch — Straight Tripping, Josh Wink — Self Acceptance, Raxon — Believe In Mi, Dino Lenny — Sayonara Chicago, Extrawelt — Mindwear, Frank Sonic & DIST_42 — Silberschwein, Guy J — Alive Again, Riccardo De Polo — Melancholia, Johannes Volk — Tears In The Rain, Harvey McKay — Mad Man (I Told You What I Know), Damiano von Erckert — Zommerfest 25, Fedele
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
25 Years Cocoon Recordings – Volume One
Страна производитель
Германия
Описание
В честь своего 25-летия лейбл Свена Фэта (Sven V?th) Cocoon Recordings представляет первую часть двухтомного юбилейного проекта, включающую 15 эксклюзивных треков от международных исполнителей. Роскошный бокс-сет размером 5x12 дюймов с зеркальным отражающим покрытием включает в себя работы таких известных исполнителей, как Butch, Robag Wruhme, Josh Wink, Guy J и Dino Lenny, а также давних партнеров лейбла, таких как Extrawelt, Harvey McKay, Johannes Volk и Raxon. Новые открытия последних лет, Jonathan Kaspar и Riccardo De Polo, обогащают релиз своим неповторимым стилем. Компиляцию завершают безошибочно узнаваемые таланты Damiano von Erckert, Fedele и ja:cK, которые идеально завершают первую из двух частей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - 25 Years Cocoon Recordings (Box) (4251804181037) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 13590 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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