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Paul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) виниловая пластинка

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Paul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) виниловая пластинка - фото 1
Paul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) виниловая пластинка - фото 2
Paul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
McCartney I / II/ III
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 070 руб. 
Начислим 454 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652350
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Загружаем...
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Paul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) виниловая пластинка
14 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445029570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
McCartney I / II/ III
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
McCartney I - Side A The Lovely Linda, That Would Be Something, Valentine Day, Every Night, Hot As Sun / Glasses, Junk, Man We Was Lonely, McCartney I - Side B Oo You, Momma Miss America, Teddy Boy, Singalong Junk, Maybe Im Amazed, Kreen-Akrore, McCartney II - Side A Coming Up, Temporary Secretary, On The Way, Waterfalls, Nobody Knows, McCartney II - Side B Front Parlour, Summers Day Song, Frozen Jap, Bogey Music, Darkroom, One Of These Days, McCartney III - Side A Long Tailed Winter Bird, Find
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фото 8x10
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: McCartney I - Side A The Lovely Linda, That Would Be Something, Valentine Day, Every Night, Hot As Sun / Glasses, Junk, Man We Was Lonely, McCartney I - Side B Oo You, Momma Miss America, Teddy Boy, Singalong Junk, Maybe Im Amazed, Kreen-Akrore, McCartney II - Side A Coming Up, Temporary Secretary, On The Way, Waterfalls, Nobody Knows, McCartney II - Side B Front Parlour, Summers Day Song, Frozen Jap, Bogey Music, Darkroom, One Of These Days, McCartney III - Side A Long Tailed Winter Bird, Find My Way, Pretty Boys, Women And Wives, Lavatory Lil, Slidin, McCartney III - Side B Deep Deep Feeling, The Kiss Of Venus, Seize The Day, Deep Down, Winter Bird / When Winter Comes



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Paul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445029570]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Paul McCartney
Альбом (сингл)
McCartney I / II/ III
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
McCartney I - Side A The Lovely Linda, That Would Be Something, Valentine Day, Every Night, Hot As Sun / Glasses, Junk, Man We Was Lonely, McCartney I - Side B Oo You, Momma Miss America, Teddy Boy, Singalong Junk, Maybe Im Amazed, Kreen-Akrore, McCartney II - Side A Coming Up, Temporary Secretary, On The Way, Waterfalls, Nobody Knows, McCartney II - Side B Front Parlour, Summers Day Song, Frozen Jap, Bogey Music, Darkroom, One Of These Days, McCartney III - Side A Long Tailed Winter Bird, Find
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
фото 8x10
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: McCartney I - Side A The Lovely Linda, That Would Be Something, Valentine Day, Every Night, Hot As Sun / Glasses, Junk, Man We Was Lonely, McCartney I - Side B Oo You, Momma Miss America, Teddy Boy, Singalong Junk, Maybe Im Amazed, Kreen-Akrore, McCartney II - Side A Coming Up, Temporary Secretary, On The Way, Waterfalls, Nobody Knows, McCartney II - Side B Front Parlour, Summers Day Song, Frozen Jap, Bogey Music, Darkroom, One Of These Days, McCartney III - Side A Long Tailed Winter Bird, Find My Way, Pretty Boys, Women And Wives, Lavatory Lil, Slidin, McCartney III - Side B Deep Deep Feeling, The Kiss Of Venus, Seize The Day, Deep Down, Winter Bird / When Winter Comes


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Отзывы


Paul McCartney - McCartney I, II, III (Box) (0602445029570) виниловая пластинка - стоимость товара 14070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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