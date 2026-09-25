Top.Mail.Ru
Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) - фото 1
Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) - фото 2
Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) - фото 3
Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cocoon Compilation T
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) - фото 1
  • Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) - фото 2
  • Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) - фото 3
  • Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 010 руб. 
Начислим 384 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733627
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) виниловая пластинка
13 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cocoon Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Cocoon Recordings
Barcode
[4251804127318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cocoon Compilation T
Жанр
House
Трек-лист
Stephen Brown – Level Steps, Claude Vonstroke – Moody Fuse, Denis Horvat – Monomono, Daniel Avery – Your Future Looks Different In The Light, Jeroen Search – Subversive Elements, Marco Bailey – Kanai, Damiano Von Erckert – 500 People, 500 Hearts, 1 Love, Yokto – Vision99, Jonathan Kaspar – Ccc, The Emperor Machine – The Art Of Electronics, Carl Finlow – Surface Control, Defekt – Terraform
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Cocoon Compilation – T
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) виниловая пластинка

Ещё один год, ещё один мастерски составленный сборник от Cocoon Recordings. Мир продолжает вращаться, и вместе с ним расширяется вселенная Cocoon, вызывая тонкие, но убедительные изменения в звуковом ландшафте, которые продолжают захватывать и пленять воображение. Ветеран техно-музыки Стивен Браун ясно даёт понять, что серия сборников возвращается с триумфом, открывая её эпическим треком «Level Steps» — настоящим произведением искусства. Еще один тяжеловес выходит на сцену в лице Клода Вонстрока, который добавляет свою уникальную дерзость, используя свои фирменные ритмичные биты и странные, гипнотические звуки, борющиеся за доминирование в треке «Moody Fuse». Затем Денис Хорват замедляет темп в «Monomono», где пост-рейвовые абстракции и непослушные синтезаторные патчи сеют хаос, прежде чем трек наконец раскрывается во всей своей ужасающей красоте. Продолжая движение, сборник без промедления достигает кульминации, когда мы вступаем в техно-фазу путешествия. Особое место занимает трек от Даниэля Эвери, который еще больше подчеркивает его значимость среди густого леса звенящих мелодий и обжигающих электрических всплесков в «Your Future Looks Different In The Light», прежде чем метко названный «Subversive Elements» Йеруна Сёрча уводит нас все глубже и глубже, в матрицу.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cocoon Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Cocoon Recordings
Barcode
[4251804127318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Cocoon Compilation T
Жанр
House
Трек-лист
Stephen Brown – Level Steps, Claude Vonstroke – Moody Fuse, Denis Horvat – Monomono, Daniel Avery – Your Future Looks Different In The Light, Jeroen Search – Subversive Elements, Marco Bailey – Kanai, Damiano Von Erckert – 500 People, 500 Hearts, 1 Love, Yokto – Vision99, Jonathan Kaspar – Ccc, The Emperor Machine – The Art Of Electronics, Carl Finlow – Surface Control, Defekt – Terraform
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
Cocoon Compilation – T
Страна производитель
Германия
Описание
Ещё один год, ещё один мастерски составленный сборник от Cocoon Recordings. Мир продолжает вращаться, и вместе с ним расширяется вселенная Cocoon, вызывая тонкие, но убедительные изменения в звуковом ландшафте, которые продолжают захватывать и пленять воображение. Ветеран техно-музыки Стивен Браун ясно даёт понять, что серия сборников возвращается с триумфом, открывая её эпическим треком «Level Steps» — настоящим произведением искусства. Еще один тяжеловес выходит на сцену в лице Клода Вонстрока, который добавляет свою уникальную дерзость, используя свои фирменные ритмичные биты и странные, гипнотические звуки, борющиеся за доминирование в треке «Moody Fuse». Затем Денис Хорват замедляет темп в «Monomono», где пост-рейвовые абстракции и непослушные синтезаторные патчи сеют хаос, прежде чем трек наконец раскрывается во всей своей ужасающей красоте. Продолжая движение, сборник без промедления достигает кульминации, когда мы вступаем в техно-фазу путешествия. Особое место занимает трек от Даниэля Эвери, который еще больше подчеркивает его значимость среди густого леса звенящих мелодий и обжигающих электрических всплесков в «Your Future Looks Different In The Light», прежде чем метко названный «Subversive Elements» Йеруна Сёрча уводит нас все глубже и глубже, в матрицу.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Cocoon Compilation T (Box) (coloured) (4251804127318) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 13010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...