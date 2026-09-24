Top.Mail.Ru
OST - The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Herrmann) (Analogue) (0858492002510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Herrmann) (Analogue) (0858492002510) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Herrmann) (Analogue) (0858492002510) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Herrmann) (Analogue) (0858492002510) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Mysterious Film World of Bernard Herrmann
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Herrmann) (Analogue) (0858492002510) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Herrmann) (Analogue) (0858492002510) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 470 руб. 
Начислим 436 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652537
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Herrmann) (Analogue) (0858492002510) виниловая пластинка
13 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Original Recordings
Barcode
[0858492002510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Mysterious Film World of Bernard Herrmann
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prelude, The Balloon, The Giant Crab, The Giant Bee, The Giant Bird, Prelude, Talos, Talos Death, Triton, Overture, Minuetto-Wapping, Hornpipe, Lilliputians, Victory, Escape, The Kings March, Trees, The Tightrope, Lovers, The Chess Gam, Pursuit, Finale
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Herrmann) (Analogue) (0858492002510) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку OST / The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Herrmann) (2LP) – это уникальная возможность окунуться в загадочный мир фильмов Бернарда Херрманна и насладиться его музыкальным гением. Этот альбом представляет собой настоящую сокровищницу саундтреков, которые смогли сделать фильмы еще более захватывающими и эмоциональными. Каждая композиция на этой виниловой пластинке открывает перед вами уникальный мир звуков и мелодий, созданных великим композитором Бернардом Херрманном. Его оригинальные и запоминающиеся мелодии наполняют фильмы глубиной и атмосферой, погружая зрителя в удивительные истории и эмоции. Купить виниловую пластинку OST / The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Herrmann) (2LP) – это шанс прочувствовать всю мощь и выразительность музыки на формате винила. Ощутите каждую ноту, насладитесь эпическими композициями и дайте волю своим эмоциям вместе с этим прекрасным альбомом.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Herrmann) (Analogue) (0858492002510) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Original Recordings
Barcode
[0858492002510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
The Mysterious Film World of Bernard Herrmann
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prelude, The Balloon, The Giant Crab, The Giant Bee, The Giant Bird, Prelude, Talos, Talos Death, Triton, Overture, Minuetto-Wapping, Hornpipe, Lilliputians, Victory, Escape, The Kings March, Trees, The Tightrope, Lovers, The Chess Gam, Pursuit, Finale
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Купить виниловую пластинку OST / The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Herrmann) (2LP) – это уникальная возможность окунуться в загадочный мир фильмов Бернарда Херрманна и насладиться его музыкальным гением. Этот альбом представляет собой настоящую сокровищницу саундтреков, которые смогли сделать фильмы еще более захватывающими и эмоциональными. Каждая композиция на этой виниловой пластинке открывает перед вами уникальный мир звуков и мелодий, созданных великим композитором Бернардом Херрманном. Его оригинальные и запоминающиеся мелодии наполняют фильмы глубиной и атмосферой, погружая зрителя в удивительные истории и эмоции. Купить виниловую пластинку OST / The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Herrmann) (2LP) – это шанс прочувствовать всю мощь и выразительность музыки на формате винила. Ощутите каждую ноту, насладитесь эпическими композициями и дайте волю своим эмоциям вместе с этим прекрасным альбомом.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Mysterious Film World Of Bernard Herrmann (Bernard Herrmann) (Analogue) (0858492002510) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 13470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...