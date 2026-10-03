Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
STADIUM ARCADIUM
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 130 руб.
В наличии
Код товара: 99377
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624439110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
STADIUM ARCADIUM
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dani California, Snow (Hey Oh), Charlie, Stadium Arcadium, Hump De Bump, She's Only 18, Slow Cheetah, Torture Me, Strip My Mind, Especially In Michigan, Warlocks, C'mon Girl, Wet Sand, Hey, Desecration Smile, Tell Me Baby, Hard To Concentrate, 21st Century, She Looks To Me, Readymade, If, Make You Feel Better, Animal Bar, So Much I, Storm In A Teacup, We Believe, Turn It Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) виниловая пластинка
Track List
Jupiter
|A1
|Dani California
|4:43
|A2
|Snow ((Hey Oh))
|5:34
|A3
|Charlie
|4:37
|B1
|Stadium Arcadium
|5:15
|B2
|Hump De Bump
|3:33
|B3
|She's Only 18
|3:25
|B4
|Slow Cheetah
|5:20
|C1
|Torture Me
|3:44
|C2
|Strip My Mind
|4:19
|C3
|Especially In Michigan
|4:01
|C4
|Warlocks
|3:25
|D1
|C'mon Girl
|3:48
|D2
|Wet Sand
|5:09
|D3
|Hey
|5:39
Mars
|E1
|Desecration Smile
|5:02
|E2
|Tell Me Baby
|4:07
|E3
|Hard To Concentrate
|4:02
|F1
|21st Century
|4:22
|F2
|She Looks To Me
|4:06
|F3
|Readymade
|4:30
|F4
|If
|2:52
|G1
|Make You Feel Better
|3:52
|G2
|Animal Bar
|5:25
|G3
|So Much I
|3:44
|G4
|Storm In A Teacup
|3:45
|H1
|We Believe
|3:36
|H2
|Turn It Again
|6:06
|H3
|Death Of A Martian
|4:24
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Теги товара: Indie
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624439110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Red Hot Chili Peppers
Альбом (сингл)
STADIUM ARCADIUM
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Dani California, Snow (Hey Oh), Charlie, Stadium Arcadium, Hump De Bump, She's Only 18, Slow Cheetah, Torture Me, Strip My Mind, Especially In Michigan, Warlocks, C'mon Girl, Wet Sand, Hey, Desecration Smile, Tell Me Baby, Hard To Concentrate, 21st Century, She Looks To Me, Readymade, If, Make You Feel Better, Animal Bar, So Much I, Storm In A Teacup, We Believe, Turn It Again
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Track List
Jupiter
|A1
|Dani California
|4:43
|A2
|Snow ((Hey Oh))
|5:34
|A3
|Charlie
|4:37
|B1
|Stadium Arcadium
|5:15
|B2
|Hump De Bump
|3:33
|B3
|She's Only 18
|3:25
|B4
|Slow Cheetah
|5:20
|C1
|Torture Me
|3:44
|C2
|Strip My Mind
|4:19
|C3
|Especially In Michigan
|4:01
|C4
|Warlocks
|3:25
|D1
|C'mon Girl
|3:48
|D2
|Wet Sand
|5:09
|D3
|Hey
|5:39
Mars
|E1
|Desecration Smile
|5:02
|E2
|Tell Me Baby
|4:07
|E3
|Hard To Concentrate
|4:02
|F1
|21st Century
|4:22
|F2
|She Looks To Me
|4:06
|F3
|Readymade
|4:30
|F4
|If
|2:52
|G1
|Make You Feel Better
|3:52
|G2
|Animal Bar
|5:25
|G3
|So Much I
|3:44
|G4
|Storm In A Teacup
|3:45
|H1
|We Believe
|3:36
|H2
|Turn It Again
|6:06
|H3
|Death Of A Martian
|4:24
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie
Red Hot Chili Peppers - Stadium Arcadium (Box) (0093624439110) виниловая пластинка - стоимость товара 13130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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