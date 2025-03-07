The Black Keys - Ohio Players (0075597906196) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Black Keys - Ohio Players (0075597906196) виниловая пластинка
Американский рок-дуэт The Black Keys, обладатель нескольких премий «Грэмми», представляет свой 12-й студийный альбом «Ohio Players». Издание виниле. "Ohio Players", является данью уважения культовой фанк-группе из Дейтона, штат Огайо, носящей такое же название. На этом альбоме Дэн Ауэрбах и Патрик Карни объединились со множеством друзей и коллег-музыкантов. Среди них Дэн "The Automator" Накамура, Бек, Ноэль Галлахер, Грег Кёрстин и другие. Создавая альбом, Карни осознал потенциал вовлечения своих друзей в процесс создания музыки, что усилило дух сотрудничества. Ауэрбах разделял аналогичную точку зрения, полагая, что сотрудничество не лишило их музыкальной индивидуальности, а, скорее, добавило музыке особый оттенок. Несмотря на это, на заключительных этапах работы над альбомом он снова стал более личным проектом, который в конечном итоге завершили только Карни и Ауэрбах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Двенадцатый альбом дуэта Black Keys выпущен 5 апреля 2024 г . Пластинка выпущена в Нидерландах . Оформление обложки красочное . Звучание массы хорошее , без шумов
Недостатки:
Не замечены .
Комментарий:
Они как играли гаражный рок с элементами блюза, буги и соула, так и продолжают его играть . Цена в Котофото приемлемая . Поклонники группы после приобретения не разочаруются .
Отзывы о товаре The Black Keys - Ohio Players (0075597906196) виниловая пластинка
Достоинства:
Двенадцатый альбом дуэта Black Keys выпущен 5 апреля 2024 г . Пластинка выпущена в Нидерландах . Оформление обложки красочное . Звучание массы хорошее , без шумов
Недостатки:
Не замечены .
Комментарий:
Они как играли гаражный рок с элементами блюза, буги и соула, так и продолжают его играть . Цена в Котофото приемлемая . Поклонники группы после приобретения не разочаруются .