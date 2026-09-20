Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный
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Характеристики
Описание товара Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный
Портативная акустика A4TECH — это современное и надежное устройство для высококачественного воспроизведения звука на ходу. Эта компактная колонка, выполненная в стильном красном цвете, станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание функциональности и эргономичного дизайна. Снабженная Bluetooth версией 5.3, колонка обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное подключение к вашему устройству. Благодаря емкому аккумулятору на 5000 мА·ч, акустика может непрерывно работать до 6 часов, что позволяет наслаждаться музыкой или подкастами на протяжении длительного времени без необходимости частой подзарядки. Двухполосная система обеспечивает качественное воспроизведение звука с хорошим отношением сигнал/шум в 80 дБ, что делает каждую деталь вашей любимой мелодии отчетливой и насыщенной. Несмотря на отсутствие линейного AUX входа и разъема для карт памяти, устройство оснащено USB-портом, расширяющим его функциональные возможности. Портативная акустика A4TECH весит всего 0,51 кг, что делает ее легкой и удобной для переноса. Она изготовлена из прочного пластика, который гарантирует долгий срок эксплуатации и устойчивость к ежедневному использованию. Надежное питание от Li-pol аккумуляторов обеспечивает стабильную работу в любых условиях. Эта модель идеально подойдет для всех, кто ищет надежное решение для мобильного аудиовоспроизведения, будь то поездка на природу, прогулка в парке или просто домашние посиделки с друзьями.
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