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Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный

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Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 1
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 2
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 3
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 4
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 5
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 6
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 7
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 8
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 9
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 10
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 11
Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
красный
Звук
моно
Мощность, Вт
35
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 1
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 2
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 3
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 4
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 5
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 6
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 7
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 8
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 9
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 10
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 11
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660711
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
красный
Особенности
одновременное подключения двух колонок
Звук
моно
Мощность, Вт
35
Мощность сабвуфера, Вт
25
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
80
Количество полос AC
2
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
180x70x70мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
260

Описание товара Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный

Портативная акустика A4TECH — это современное и надежное устройство для высококачественного воспроизведения звука на ходу. Эта компактная колонка, выполненная в стильном красном цвете, станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание функциональности и эргономичного дизайна. Снабженная Bluetooth версией 5.3, колонка обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное подключение к вашему устройству. Благодаря емкому аккумулятору на 5000 мА·ч, акустика может непрерывно работать до 6 часов, что позволяет наслаждаться музыкой или подкастами на протяжении длительного времени без необходимости частой подзарядки. Двухполосная система обеспечивает качественное воспроизведение звука с хорошим отношением сигнал/шум в 80 дБ, что делает каждую деталь вашей любимой мелодии отчетливой и насыщенной. Несмотря на отсутствие линейного AUX входа и разъема для карт памяти, устройство оснащено USB-портом, расширяющим его функциональные возможности. Портативная акустика A4TECH весит всего 0,51 кг, что делает ее легкой и удобной для переноса. Она изготовлена из прочного пластика, который гарантирует долгий срок эксплуатации и устойчивость к ежедневному использованию. Надежное питание от Li-pol аккумуляторов обеспечивает стабильную работу в любых условиях. Эта модель идеально подойдет для всех, кто ищет надежное решение для мобильного аудиовоспроизведения, будь то поездка на природу, прогулка в парке или просто домашние посиделки с друзьями.

Отзывы о товаре Портативная колонка A4Tech Bloody S6 Tube красный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
80
Цвет
красный
Особенности
одновременное подключения двух колонок
Звук
моно
Мощность, Вт
35
Мощность сабвуфера, Вт
25
Количество динамиков
2
Диаметр ВЧ-динамика, мм
16
Диаметр НЧ-динамика, мм
80
Количество полос AC
2
Развернуть
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
5000
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
180x70x70мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика A4TECH — это современное и надежное устройство для высококачественного воспроизведения звука на ходу. Эта компактная колонка, выполненная в стильном красном цвете, станет отличным выбором для тех, кто ценит сочетание функциональности и эргономичного дизайна. Снабженная Bluetooth версией 5.3, колонка обеспечивает стабильное и быстрое беспроводное подключение к вашему устройству. Благодаря емкому аккумулятору на 5000 мА·ч, акустика может непрерывно работать до 6 часов, что позволяет наслаждаться музыкой или подкастами на протяжении длительного времени без необходимости частой подзарядки. Двухполосная система обеспечивает качественное воспроизведение звука с хорошим отношением сигнал/шум в 80 дБ, что делает каждую деталь вашей любимой мелодии отчетливой и насыщенной. Несмотря на отсутствие линейного AUX входа и разъема для карт памяти, устройство оснащено USB-портом, расширяющим его функциональные возможности. Портативная акустика A4TECH весит всего 0,51 кг, что делает ее легкой и удобной для переноса. Она изготовлена из прочного пластика, который гарантирует долгий срок эксплуатации и устойчивость к ежедневному использованию. Надежное питание от Li-pol аккумуляторов обеспечивает стабильную работу в любых условиях. Эта модель идеально подойдет для всех, кто ищет надежное решение для мобильного аудиовоспроизведения, будь то поездка на природу, прогулка в парке или просто домашние посиделки с друзьями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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