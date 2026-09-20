Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Пила ленточная
Лазерный маркер
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659877
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Описание товара Ленточная пила RBS904 5133002854 Ryobi
Ленточная пила Ryobi RBS904 с мощностью электропривода 350 Вт размещается на рабочем столе и позволяет выполнять пиление заготовок из древесины и древесных материалов. Заготовки располагаются на металлическом столе размером 305 x 305 мм. Пила дает возможность производить прямое пиление дерева, нарезать плоскую спираль, резать древесину по окружности. Максимальная глубина пропила при ведении реза под углом 90° в этой модели составляет 80 мм. Ленточная пила Ryobi RBS904 оборудована подсветкой рабочей зоны, которая значительно упрощает работу при недостаточном внешнем освещении. В качестве рабочего органа в пиле применяется пильное ленточное полотно с полной длиной 1572 мм, которое в процессе работы движется со скоростью 660 м/мин. Станок питается от сети 220 В и поставляется в комплекте с документацией и гарантийным талоном.
Ленточная пила Ryobi RBS904 с мощностью электропривода 350 Вт размещается на рабочем столе и позволяет выполнять пиление заготовок из древесины и древесных материалов. Заготовки располагаются на металлическом столе размером 305 x 305 мм. Пила дает возможность производить прямое пиление дерева, нарезать плоскую спираль, резать древесину по окружности. Максимальная глубина пропила при ведении реза под углом 90° в этой модели составляет 80 мм. Ленточная пила Ryobi RBS904 оборудована подсветкой рабочей зоны, которая значительно упрощает работу при недостаточном внешнем освещении. В качестве рабочего органа в пиле применяется пильное ленточное полотно с полной длиной 1572 мм, которое в процессе работы движется со скоростью 660 м/мин. Станок питается от сети 220 В и поставляется в комплекте с документацией и гарантийным талоном.
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