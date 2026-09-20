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Ленточная пила RBS904 5133002854 Ryobi купить с доставкой в Москве
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Ленточная пила RBS904 5133002854 Ryobi

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Ленточная пила RBS904 5133002854 Ryobi - фото 1
Ленточная пила RBS904 5133002854 Ryobi - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила ленточная
Лазерный маркер
нет
  • Ленточная пила RBS904 5133002854 Ryobi - фото 1
  • Ленточная пила RBS904 5133002854 Ryobi - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659877
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила ленточная
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Длина пильного полотна
1572
Количество скоростей работы
1
Фиксация шпинделя
нет
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х46х29
Вес, кг.
21.81

Описание товара Ленточная пила RBS904 5133002854 Ryobi

Ленточная пила Ryobi RBS904 с мощностью электропривода 350 Вт размещается на рабочем столе и позволяет выполнять пиление заготовок из древесины и древесных материалов. Заготовки располагаются на металлическом столе размером 305 x 305 мм. Пила дает возможность производить прямое пиление дерева, нарезать плоскую спираль, резать древесину по окружности. Максимальная глубина пропила при ведении реза под углом 90° в этой модели составляет 80 мм. Ленточная пила Ryobi RBS904 оборудована подсветкой рабочей зоны, которая значительно упрощает работу при недостаточном внешнем освещении. В качестве рабочего органа в пиле применяется пильное ленточное полотно с полной длиной 1572 мм, которое в процессе работы движется со скоростью 660 м/мин. Станок питается от сети 220 В и поставляется в комплекте с документацией и гарантийным талоном.



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Отзывы о товаре Ленточная пила RBS904 5133002854 Ryobi




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила ленточная
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Длина пильного полотна
1572
Количество скоростей работы
1
Развернуть
Фиксация шпинделя
нет
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ленточная пила Ryobi RBS904 с мощностью электропривода 350 Вт размещается на рабочем столе и позволяет выполнять пиление заготовок из древесины и древесных материалов. Заготовки располагаются на металлическом столе размером 305 x 305 мм. Пила дает возможность производить прямое пиление дерева, нарезать плоскую спираль, резать древесину по окружности. Максимальная глубина пропила при ведении реза под углом 90° в этой модели составляет 80 мм. Ленточная пила Ryobi RBS904 оборудована подсветкой рабочей зоны, которая значительно упрощает работу при недостаточном внешнем освещении. В качестве рабочего органа в пиле применяется пильное ленточное полотно с полной длиной 1572 мм, которое в процессе работы движется со скоростью 660 м/мин. Станок питается от сети 220 В и поставляется в комплекте с документацией и гарантийным талоном.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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