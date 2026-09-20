многофункциональный инструмент R18MT-0 без аккумулятора в комплекте 5133002466 Ryobi One+
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 кол/мин
Потребляемая мощность
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659873
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Дополнительная рукоятка
нет
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 кол/мин
Потребляемая мощность
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х10
Вес, кг.
1.65
Описание товара многофункциональный инструмент R18MT-0 без аккумулятора в комплекте 5133002466 Ryobi One+
Реноватор Ryobi R18MT-0 - многофункциональный аккумуляторный инструмент, позволяющий выполнять зачистку поверхностей с использованием абразивной насадки, резку древесины и древесных материалов, гипсокартона и пластика, металла. Рабочая насадка мультирезака совершает 10000-20000 колебаний в минуту, позволяя выполнять в обрабатываемых заготовках быстрые и точные пропилы. Поддерживая электронную регулировку оборотов, инструмент с мощностью электропривода 90 Вт позволяет выбрать оптимальный рабочий режим для операций с каждым типом материала.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Тип машины
реноватор
Возможности
регулировка частоты колебаний
Дополнительная рукоятка
нет
Кейс в комплекте
нет
Крепление листа
нет
Макс. частота вращения диска
0
Макс. частота колебания платформы, кол/мин
20000 кол/мин
Потребляемая мощность
90
Страна производитель
Китай
Реноватор Ryobi R18MT-0 - многофункциональный аккумуляторный инструмент, позволяющий выполнять зачистку поверхностей с использованием абразивной насадки, резку древесины и древесных материалов, гипсокартона и пластика, металла. Рабочая насадка мультирезака совершает 10000-20000 колебаний в минуту, позволяя выполнять в обрабатываемых заготовках быстрые и точные пропилы. Поддерживая электронную регулировку оборотов, инструмент с мощностью электропривода 90 Вт позволяет выбрать оптимальный рабочий режим для операций с каждым типом материала.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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