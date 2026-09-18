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Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий купить с доставкой в Москве
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Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий

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Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий - фото 1
Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий - фото 2
Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий - фото 3
Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий - фото 4
Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий - фото 5
Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий - фото 1
  • Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий - фото 2
  • Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий - фото 3
  • Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий - фото 4
  • Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий - фото 5
  • Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270909
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Характеристики

Бренд
Makita
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х14х14
Вес, кг.
2.1

Описание товара Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий

Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий



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Отзывы о товаре Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий




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Характеристики
Бренд
Makita
Страна производитель
Китай
Описание
Инструмент многофункциональный Makita TM3000C синий


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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