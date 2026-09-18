Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218000
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х19
Вес, кг.
1.66
Описание товара Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий
Многофункциональный инструмент с минимальной вибрацией для выполнения широчайшего спектра работ в том числе и в труднодоступных местах. Позволяет эффективно пилить, вырезать, шлифовать и резать различные материалы благодаря многочисленным быстросменяемым оснасткам.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитРеноватор STEHER OIS MFT-400 SK, 400 В, кейс, набор насадок
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитРеноватор ЗУБР кейс, набор насадок (МФИ-400 КН)
-
В наличииЦена 4 820 руб.1205 руб. в СплитРеноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18 Н, 18 В, без АКБ, OQIS, набор насадо...
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитРеноватор ЗУБР OQIS МФИ-500 КН, 500 Вт, кейс, набор насадок
-
В наличииЦена 6 470 руб.1618 руб. в СплитРеноватор ЗУБР OIS МФИ-П550 КН, 550 Вт, кейс, набор насадок
-
В наличииЦена 7 730 руб.1933 руб. в СплитЭлектрический гравер ЗУБР ЗГ-160-H245, 160 Вт, 245 шт.
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитАккумуляторный мультитул SKIL OS5920, CLASSIC без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитРеноватор ЗУБР C1-18 МФИ-18-21, 18 В, сумка, OQIS, АКБ (2 А·ч), ...
-
В наличииЦена 14 910 руб.3728 руб. в СплитАккумуляторный мультитул SKIL OS5937, XP, без АКБ и ЗУ
Многофункциональный инструмент с минимальной вибрацией для выполнения широчайшего спектра работ в том числе и в труднодоступных местах. Позволяет эффективно пилить, вырезать, шлифовать и резать различные материалы благодаря многочисленным быстросменяемым оснасткам.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Многофункциональный инструмент Patriot MF 295 330Вт рыжий