Реноватор Makita TM30DZ
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Характеристики
Тип товара
Многофункциональный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 265944
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х11х8
Вес, кг.
1.2
Описание товара Реноватор Makita TM30DZ
Многофункциональный инструмент в компактном корпусе. Модель используется для резки и зачистки различных материалов. Электронная регулировка оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. Благодаря встроенной подсветке можно проводить все необходимые операции даже при плохом освещении. Плавный пуск уменьшает нагрузку на двигатель, продлевая срок его службы.
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Многофункциональный инструмент в компактном корпусе. Модель используется для резки и зачистки различных материалов. Электронная регулировка оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим. Благодаря встроенной подсветке можно проводить все необходимые операции даже при плохом освещении. Плавный пуск уменьшает нагрузку на двигатель, продлевая срок его службы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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