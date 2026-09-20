Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659871
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Макс. крутящий момент
220
Импульсный режим
да
Фиксация шпинделя
да
Кол-во ударов
3400 уд/мин
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х9
Вес, кг.
1.58
Описание товара Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+
Ryobi Импульсный винтовёрт ONE+ R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613. Max крутящий момент : 220Нм. Тип аккумулятора: Li-Ion/Ni-Cd. Напряжение аккумулятора: 18В. Зарядное устройство в комплекте: нет. Вес нетто: 1.2кг.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 940 руб.2485 руб. в СплитАккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6300, CLASSIC с поворот...
-
В наличииЦена 10 130 руб. 20 000 руб.2533 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo POWERMAXX BS x2 (60008050...
-
В наличииЦена 10 500 руб. 16 000 руб.2625 руб. в СплитВинтоверт Metabo PowerMaxx SB аккум. патрон:быстрозажимной (кейс...
-
В наличииЦена 11 720 руб. 16 200 руб.2930 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS Basic (60098...
-
В наличииЦена 11 920 руб.2980 руб. в СплитАккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6280, CLASSIC, 2 акб(2Ач)...
-
В наличииЦена 12 070 руб.3018 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, 2 АКБ (4 А·ч), кейс, Про...
-
В наличииЦена 13 160 руб. 26 980 руб.3290 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Metabo PowerMaxx BS 12 (60103650...
-
В наличииЦена 13 720 руб.3430 руб. в СплитНабор: дрель-шуруповерт + мини УШМ + LED фонарь ЗУБР КОМБИ #5 B...
-
В наличииЦена 13 910 руб.3478 руб. в СплитАккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6293, XP, 2 акб(2Ач) +ЗУ(...
-
В наличииЦена 14 510 руб.3628 руб. в СплитАккумуляторная дрель-шуруповерт SKIL DL6270, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 14 910 руб.3728 руб. в СплитАккумуляторная ударная дрель-шуруповерт SKIL HD6271, XP, без АК...
-
В наличииЦена 15 040 руб.3760 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Bort BAB-21Ix2Li-XDK (2 ...
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Макс. крутящий момент
220
Импульсный режим
да
Фиксация шпинделя
да
Кол-во ударов
3400 уд/мин
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Ryobi Импульсный винтовёрт ONE+ R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613. Max крутящий момент : 220Нм. Тип аккумулятора: Li-Ion/Ni-Cd. Напряжение аккумулятора: 18В. Зарядное устройство в комплекте: нет. Вес нетто: 1.2кг.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+