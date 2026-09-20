Top.Mail.Ru
ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+ купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+ - фото 1
ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+ - фото 2
ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+ - фото 3
ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+ - фото 4
ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
  • ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+ - фото 1
  • ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+ - фото 2
  • ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+ - фото 3
  • ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+ - фото 4
  • ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659822
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Комплектация
без аккумулятора и зарядного устройства
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
23400 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х9
Вес, кг.
1.6

Описание товара ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+

Ударная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18PD3-0 5133002888 идеальна для сверления дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также для закручивания шурупов.Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Комплектация
без аккумулятора и зарядного устройства
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
50
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Развернуть
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
23400 уд/мин
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Ударная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ R18PD3-0 5133002888 идеальна для сверления дерева, металла и даже камня, при включенной функции удара, а также для закручивания шурупов.Быстрозажимной патрон 13мм с фиксатором эффективно передает крутящий момент и надежен в эксплуатации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


ударная дрель-шуруповерт R18PD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002888 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...