Top.Mail.Ru
Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG - фото 1
Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG - фото 2
Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG - фото 3
Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG - фото 4
Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
нет
  • Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG - фото 1
  • Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG - фото 2
  • Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG - фото 3
  • Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG - фото 4
  • Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659790
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
11.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х11
Вес, кг.
3.21

Описание товара Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG

Углошлифовальная машина AEG WS12-125 подойдет для различных работ. Вы сможете использовать ее для распила, зачистки, шлифовки. Оборудование максимально удобно в применении, продумано до мелочей. Производитель оптимизировал систему охлаждения, удается поддерживать температуру компонентов. Питается AEG WS12-125 от обычной сети. Подключение происходит при помощи кабеля, его длина оптимальная – 4 метра. Такой параметр обеспечивает большой радиус для последующей работы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
11.4
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина AEG WS12-125 подойдет для различных работ. Вы сможете использовать ее для распила, зачистки, шлифовки. Оборудование максимально удобно в применении, продумано до мелочей. Производитель оптимизировал систему охлаждения, удается поддерживать температуру компонентов. Питается AEG WS12-125 от обычной сети. Подключение происходит при помощи кабеля, его длина оптимальная – 4 метра. Такой параметр обеспечивает большой радиус для последующей работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифмашина угл WS12-125 4935451409 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...