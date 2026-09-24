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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2200
Диаметр диска
230
В кейсе
нет
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 330 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721311
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П)
9 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2200
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Высота, см
12
Длина, см
55.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х17х12
Вес, кг.
6.65

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П)

Болгарка ЗУБР Профессионал, 230 мм, 2200 Вт УШМ-П230-2200 П обладает увеличенной мощностью двигателя. Оптимальный выбор для любой работы - резки, шлифования, обдирки, зачистки. Отличные характеристики, высокая надежность, усиленная пылезащита и оптимальная эргономика помогают работать максимально эффективно. Мощная модель с высокой производительностью и небольшим весом Система плавного пуска позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки Возможность поворота основной рукоятки вокруг своей оси - это естественный хват при любой ориентации инструмента Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие под левую руку или для резки Защитный кожух диска с простой фиксацией без инструмента Широкий эргономичный выключатель с пылезащитой, блокировкой непреднамеренного включения, а также фиксацией во включенном положении Быстрый доступ к щеткам для замены Надежный хват благодаря основной и дополнительной рукояткам с мягкими накладками Три места крепления дополнительной рукоятки для удобного хвата при любой работе Кабель питания с увеличенной длиной 3м в резиновой изоляции Углошлифовальная машина Кожух защитный - 1 шт. Рукоятка дополнительная - 1 шт. Ключ специальный - 1 шт. Руководство по эксплуатации



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2200
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Высота, см
12
Длина, см
55.5
Страна производитель
Китай
Описание
Болгарка ЗУБР Профессионал, 230 мм, 2200 Вт УШМ-П230-2200 П обладает увеличенной мощностью двигателя. Оптимальный выбор для любой работы - резки, шлифования, обдирки, зачистки. Отличные характеристики, высокая надежность, усиленная пылезащита и оптимальная эргономика помогают работать максимально эффективно. Мощная модель с высокой производительностью и небольшим весом Система плавного пуска позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки Возможность поворота основной рукоятки вокруг своей оси - это естественный хват при любой ориентации инструмента Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие под левую руку или для резки Защитный кожух диска с простой фиксацией без инструмента Широкий эргономичный выключатель с пылезащитой, блокировкой непреднамеренного включения, а также фиксацией во включенном положении Быстрый доступ к щеткам для замены Надежный хват благодаря основной и дополнительной рукояткам с мягкими накладками Три места крепления дополнительной рукоятки для удобного хвата при любой работе Кабель питания с увеличенной длиной 3м в резиновой изоляции Углошлифовальная машина Кожух защитный - 1 шт. Рукоятка дополнительная - 1 шт. Ключ специальный - 1 шт. Руководство по эксплуатации


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П) - купить по цене 9330 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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