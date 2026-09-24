Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П)
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Характеристики
Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2200 Вт, d230 мм, (УШМ-П230-2200 П)
Болгарка ЗУБР Профессионал, 230 мм, 2200 Вт УШМ-П230-2200 П обладает увеличенной мощностью двигателя. Оптимальный выбор для любой работы - резки, шлифования, обдирки, зачистки. Отличные характеристики, высокая надежность, усиленная пылезащита и оптимальная эргономика помогают работать максимально эффективно. Мощная модель с высокой производительностью и небольшим весом Система плавного пуска позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки Возможность поворота основной рукоятки вокруг своей оси - это естественный хват при любой ориентации инструмента Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие под левую руку или для резки Защитный кожух диска с простой фиксацией без инструмента Широкий эргономичный выключатель с пылезащитой, блокировкой непреднамеренного включения, а также фиксацией во включенном положении Быстрый доступ к щеткам для замены Надежный хват благодаря основной и дополнительной рукояткам с мягкими накладками Три места крепления дополнительной рукоятки для удобного хвата при любой работе Кабель питания с увеличенной длиной 3м в резиновой изоляции Углошлифовальная машина Кожух защитный - 1 шт. Рукоятка дополнительная - 1 шт. Ключ специальный - 1 шт. Руководство по эксплуатации
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