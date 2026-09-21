Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
350
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
115
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714973
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
350
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Напряжение аккумулятора.
18 В
Высота, см
12.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х18х14
Вес, кг.
2.45
Описание товара Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм
Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
350
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
3000
Развернуть
Напряжение аккумулятора.
18 В
Высота, см
12.9
Страна производитель
Китай
Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Makita DGA452Z 350Вт 10000об/мин рез.шпин.:M14 d=115мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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